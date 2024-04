Tunisie: Centre de Promotion des Exportations - La Tunisie sera présente au Salon des produits agricoles et agroalimentaires au Brésil

Avec près de 850 exposants et plus de 73 000 visiteurs de 200 pays, le salon «Apas Show» est l'un des plus importants événements internationaux de l'alimentation et des boissons des Amériques, et le plus grand événement des supermarchés au monde.

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise la participation de la Tunisie au Salon des produits agricoles et agroalimentaires «Apas Show 2024», qui se tiendra du 13 au 16 mai 2024 à l'Expo Center Norte, à Sao Paulo, au Brésil.

«En plus de l'alimentation et des boissons, il couvre les domaines de la technologie, de l'innovation, de la logistique, de la finance, de l'infrastructure et des équipements, regroupant ainsi les plus grandes sociétés de la chaîne de production à l'échelle internationale».

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à ce salon dans le pavillon national sont invitées à s'inscrire sur la plateforme du Cepex via le lien suivant : Cepex (e-cepex.tn). Le deadline d'inscription et de confirmation de la participation à ce salon est fixé au lundi 8 avril 2024.