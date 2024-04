Sénégal: Saly-Portudal/En relation avec la listab et le forum civil - Des journalistes à l'école du plaidoyer pour la taxation sur le tabac

Dans le cadre du plaidoyer pour la taxation du tabac au Sénégal, un atelier d'échanges avec les membres de l'Association des Journalistes en Santé, Population et Développement s'est tenu, le week-end, à Saly-Portudal, en relation avec le Forum civil. Un état des lieux a été fait dans le cadre de la formation et du renforcement des capacités des journalistes. Le docteur Abdou Aziz Kassé, un des animateurs de cette rencontre, est revenu sur la lutte contre le tabagisme sur divers aspects. Selon ce dernier, par ailleurs fondateur de la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabagisme (LISTAB), le Forum Civil s'implique en prenant les voies et moyens appropriés pour la révision de la taxation sur le tabac.

Revenant sur le parcours accompli dans cette dynamique, le docteur Kassé a rendu hommage au précédent régime de Macky Sall. Il lui doit la loi sur le tabagisme, traduite par des mesures concrètes. Faisant des considérations sur le tabac, le docteur Kassé dira : « Le tabac est une épidémie et le tabac tue. C'est une épidémie qui donne des maladies. C'est une épidémie qui laisse des handicaps ». En effet, le fumeur pollue son entourage, celui de sa famille et de son environnement de travail. Selon le fondateur de la LISTAB, le Sénégal compte 600.000 fumeurs. Pour l'homme de l'art, le tabac tue la moitié de ses acheteurs-consommateurs.

Au niveau mondial, les estimations donnent plus d'un milliard de fumeurs. Ce décompte a révélé la mort par an de 8 millions de fumeurs et de 1 million 200 mille non-fumeurs. Il a invité à une meilleure législation concernant la loi interdisant l'usage du tabac dans les espaces publics et ouverts au public. Au chapitre des mesures louées dans la lutte contre le tabagisme figurent l'augmentation du prix du paquet de cigarettes allant de 200 à 800 FCFA, la disparition des panneaux publicitaires vantant le tabac en plus de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Birahim Seck, le coordinateur du Forum Civil au Sénégal, a magnifié les actions menées par la LISTAB et l'Association des Journalistes en Santé, Population et Développement. Eugène Kaly, le président de cette association, a salué le compagnonnage avec le Forum Civil et compte s'investir pleinement dans la lutte contre le tabagisme. A l'en croire, le renforcement de capacités vient à point nommé, pour mieux les éclairer dans le cadre du plaidoyer dans la lutte contre le tabagisme, à travers la taxation.