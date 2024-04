Madagascar: Tennis de table / Défi vétérans - Victoire finale de Ratomasy Andriamihaja

Échange et partage. Le match de défi dédié aux vétérans de la capitale, initié par le directeur technique national de tennis de table a réuni une vingtaine de participants. La plupart ont été des anciens membres de l'équipe nationale. Le petit tournoi qui s'est déroulé dimanche au complexe sportif de l'Assurance Aro à Ankadimbahoaka, a été marqué par la participation du bénévole de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), Takuya Sakamoto.

Le joueur du club Young Vibes, Ratomasy Andriamihaja a défait en finale par 3 sets à 1 Dimby Razakamalanto du Jovena. La troisième place est revenue au directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa, éliminé au bout du suspense par Dimby en demi-finale. Tahiry a défait par 3 sets à 0 le Japonais Takuya en match de classement pour la troisième place.

«L'objectif est de créer plus d'échanges entre le technicien japonais et les vétérans. C'était plutôt une séance de partage», explique le DTN, Tahiry Rakotoarisoa. Le bénévole japonais est en mission à Madagascar depuis le mois de mars et collaborera avec la fédération pendant deux ans. Il a déjà dirigé un camp d'entrainement pour les jeunes joueurs et poursuit sa visite au sein des clubs dans le but d'observer et d'évaluer le niveau des joueurs dans les bases.