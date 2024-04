Sénégal: Alpha Ba, l'autonomisation du monde rural comme cheval de bataille

Saint-Louis — Le Secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysan indique qu'il compte inscrire parmi les priorités qui lui sont assignées, "l'autonomisation du monde rural" afin de permettre au secteur de bénéficier directement des fonds et du matériel qui lui sont alloués.

"Nous attendons encore les décrets de répartition des services et des rencontres avec le Premier ministre et le Président, mais nous pouvons dire que l'autonomisation du monde rural pour lui permettre de recevoir directement les fonds et le matériel qui lui sont alloués sont nos priorités", a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Ancien doctorant de l'Unité de formation et de recherches Lettres et Sciences humaines (LSH) de l'Université Gaston Berger, Alpha Ba précise que l'objectif qui lui est assigné consiste à "relancer la coopérative en milieu rural et à aller vers l'autonomisation en limitant les intermédiaires qui captent les fonds qui n'arrivent pas aux agriculteurs".

"Depuis la dévaluation du francs Cfa et le désengagement de l'Etat, dit-il, l'encadrement rural n'existe plus" au Sénégal.

"Si on arrive à les [les paysans] organiser, ça peut leur permettre de s'autonomiser et de pouvoir gérer eux-mêmes le matériel et en terme de commerce, il y aura des effets", explique M. Ba. Il estime que, jusqu'ici, "le monde rural a été laissé à la merci des affairistes".

Cette question figure d'ailleurs dans le programme présenté par la coalition "Diomaye Président", signale-t-il, disant attendre de rencontrer le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour d'éventuelles orientations.

Un sociologue de formation

Docteur en sociologie, Alpha Ba a été formé à l'UGB et enseigne à l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA), précisément au département Économie et Sociologie rurale, depuis 2015.

Il ressort d'une note transmise à l'APS que "c'est à Kanel [Matam] que sa formation a débuté, précisément à l'école élémentaire de Séno Palèle", où il obtint le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), au collège de la même commune.

"Entre les villages de Banadji et Aouré d'où sont originaires ses parents, il passera toute son enfance au Fouta, ce qui le marquera à jamais et renforcera son enracinement dans la culture pulaar", informe le document.

Bien qu'ayant grandi dans le Fouta, Alpha Ba est né à Guédiawaye où il est revenu plus tard pour son cycle secondaire et obtenir le bac au lycée Limamoulaye avant de rejoindre l'université de Saint-Louis.

Il travaille avec beaucoup d'ONG et organisations de la société civile sur les questions de développement du monde rural, selon la même source. "Cela fait de lui un homme de terrain qui a développé un amour et une proximité agissante avec le milieu paysan qu'il connaît parfaitement bien."

Le Secrétaire d'Etat est auteur de plusieurs publications scientifiques sur les questions rurales, dans des revues nationales comme internationales.

A quarante-quatre ans, Alpha Ba, qui est très ancré dans les réalités locales, a le couscous comme plat préféré pour le dîner, selon la même note transmise à l'APS, qui le décrit comme "un banlieusard paysan dans l'âme".