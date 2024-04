Madagascar: Tolagnaro - Le premier parc éolien de Madagascar en construction

L'État et Qit Minerals Madagascar (QMM) s'engagent à mettre en place un parc éolien dans la ville de Tolagnaro. L'installation a commencé en août 2023 et devrait s'achever vers la fin de cette année.

Une première pierre apportée à l'édifice du mix énergétique. Dans les colonnes de la presse locale, le directeur exécutif de Qit Minerals Madagascar annonce que «le premier parc éolien de la Grande Île verra bien le jour dans la région Anôsy». Un projet d'envergure qui est le fruit d'un partenariat réussi entre le gouvernement malgache et cette multinationale, branche de Rio Tinto.

Ainsi, la région de Tolagnaro se voit gâtée en termes d'énergie car, en plus d'être une ville qui ne connaît pas ou connaît très peu de délestages, elle se voit maintenant offrir une place de choix pour apprécier la transition et le mix énergétique. En effet, la centrale éolienne qui pourra fournir jusqu'à seize mégawatts d'électricité verra sa production jouxtée à celle de la centrale solaire récemment entrée en service. «Quand le parc éolien entrera en service, la combinaison avec le parc solaire produirait plus de la moitié des besoins en électricité de la ville de Tolagnaro et de la société minière ensemble», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Ainsi, dans un contexte où il s'avère important de procéder à la transition énergétique, l'exemple même du mix énergétique propre pourra, d'ici quelques mois, être contemplé dans cette perle du Sud-est du pays. C'est l'exemple même du fait que, moyennant une volonté politique, mais aussi (et surtout) des investissements conséquents, plus la réduction de la dépendance au fioul, les problèmes de délestage pourraient être éliminés. Depuis 2007, Tolagnaro ne connaît plus de délestages. Et ce, en raison d'un partenariat entre la Jirama et QMM, encouragé par l'État par le biais du projet Pôles intégrés de croissance (PIC). La société minière a ajouté la capacité de production de sa centrale thermique, le PIC a financé les installations de transport de l'électricité et l'adaptation de l'ancienne centrale de la Jirama.

Statistiques

Actuellement, les énergies renouvelables constituent 40% des produits distribués aux consommateurs dans le pays ; le reste est constitué par les énergies thermiques. Envisager la transition énergétique comme étant incontournable serait le meilleur moyen pour composer avec les problèmes d'électricité lancinants. Il y a les coûts du carburant, paralysant la société nationale d'Eau et d'Électricité, mais il y a également le souci de l'environnement. Pour sa part, l'État envisage de tracer sa voie avec les énergies vertes pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et anticiper les besoins d'une population grandissante.

Selon les dernières statistiques, le pays compte six millions de ménages, avec une population urbaine représentant 20% de la population totale. Le potentiel pour la transition énergétique est là, tapi dans diverses régions du pays. Madagascar compte doper sa production énergétique, notamment en franchissant le pas pour lancer de grands projets de centrales à l'image de Volobe et de Sahofika, mais aussi en misant sur les énergies vertes, notamment les énergies solaire, hydroélectrique et éolienne.