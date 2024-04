Madagascar: Natation / Classement - Jonathan et Holy Antsa prennent les commandes

Confirmation. Les anciens pensionnaires du centre international de World Aquatics en Thaïlande ont prouvé leur suprématie lors du championnat national sur bassin de 25m à l'Esca Antanimena, fin mars. Le test de classement s'est déroulé en marge du sommet national. Le précédent pensionnaire du centre de Thaïlande, Jonathan Harivony Raharvel, a confirmé son statut de champion et récupère la position de leader au classement national, cette fois sur petit bassin. Le brasseur triple médaillé d'or aux derniers Jeux des îles a engrangé 1941 points à l'issue du test de classement.

Il a bouclé le 100m brasse en 01:03:21, le 200m brasse, qui est un nouveau record national, en 02:18:33 et le 50m brasse en 00:29:29. Le nageur du Saint-Michel, Ando Francky Ramiakatrarivo, se trouve en seconde place, crédité de 1806 points. Il a effectué le 50m papillon en 00:25:32, le 50m nage libre en 00:23:78 et le 100m nage libre en 00:54:24. Et le nageur du Managing Mamihaja Nathan Andriampenomanana occupe la troisième place, accumulant 1633 points, devant Daniel Randrianarisoa du Saint-Michel (1586 points) et Lalanomena Anthony Andrianirina du Tana Racing Club (1577 points).

Le mondial

Du côté des filles, la boursière de Kazan en Russie, Holy Antsa Rabejaona, de passage au pays pour disputer le championnat, a brillé en se hissant en pole position, créditée de 1806 points. La nageuse du Managing a réalisé un triplé durant les trois jours du championnat. Elle a amélioré son propre record national en 50m papillon, de 00:28:62 contre 00:28:83 effectué en 2021. Elle a également actualisé son propre record en 50m nage libre, de 00:27:02 contre 00:27:30 réalisé en 2021 à Kazan. Et dès la première journée du sommet national, elle a déjà signé le nouveau record en 50m dos (00:30:32).

Ony Mbolasoa Andrianaivo du Cosra Vakinankaratra occupe la place de la dauphine avec ses 1510 points. Elle a réalisé les épreuves de 50m dos en 00:32:23, le 50m papillon en 00:30:82 et la nage au choix sur une distance de 100m en 01:11:80. La nageuse de Saint-Michel, Hariniaina Anaïs Ramiandrisoa, complète le podium avec un cumul de 1477 points, suivie de Malalasoa Tamby Andrianirina du Tana Racing club (1466 points) et Anjanirina Miranda Razafindrandretsa du Sainte-Jeanne d'Arc Boeny (1354 points). Les quinze garçons et quinze filles mieux classés à l'issue de ce test de classement suivront un regroupement national à Mahajanga au mois d'août. Le meilleur nageur et la meilleure nageuse à l'issue du regroupement représenteront Madagascar au championnat du monde sur bassin de 25m à Budapest, en décembre.