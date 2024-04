Madagascar: Rugby à XV - FT Manjakaray surclasse TF Anatihazo

Naviguant sur la vague du succès depuis la Supercoupe du mois de février, le FT Manjakaray a surclassé facilement le TF Anatihazo en ouverture de la saison hier au stade d'Andohatapenaka.

Le championnat de Madagascar de rugby à XV seniors hommes, appelé aussi Top 12, après la trêve pascale, a repris ses droits dimanche au stade Makis Andohatapenaka, avec trois matchs au programme. Le match attendu du public, venu en petit nombre, a été la confrontation entre deux quartiers : le TF Anatihazo et le FT Manjakaray. Sans surprise, les Dakarois (appellation donnée aux joueurs de Manjakaray) se sont imposés sur le score de 40-19 sans trop forcer leurs talents.

Le suspense n'a duré que lors des vingt premières minutes où les joueurs d'Anatihazo ont mené sur le score de 6-0 à la 14e minute. TFA a ouvert le score par un coup de pied de pénalité de Rado Randrianarisoa à la sixième minute. Il a récidivé sept minutes après pour creuser l'écart.

C'était le moment choisi par les rugbymen de Manjakaray pour sonner la révolte. Hery Rakotomanalina a ouvert le score pour le FT Manjakaray par un coup de pied de pénalité, 3-6 (20'), avant que Solofoniaina Randrianandrasana n'ait réussi à marquer le premier essai de la rencontre, 8-6 (23').

À partir de ce moment, le FT Manjakaray a dominé le match. Le deuxième essai est arrivé à la trente-septième minute par l'inévitable Solofoniaina Randrianandrasana, 11-6. Le score à la pause a été de 16-9 pour Manjakaray.

%

Vague du succès

Quatre minutes après le début de la seconde période, le FT Manjakaray a continué sa marche en avant par deux essais successifs de Hery Rakotomanalina, 23-9 (44') puis 28-9 (50') converti par Hery Rakotomalala.

Les joueurs d'Anatihazo ont tout fait pour trouver des solutions mais ils n'arrivent pas à sortir de leur zone. Ce n'est qu'avec un coup de pied de pénalité de Rado Randrianarisoa, à la cinquante-huitième minute, qu'ils ont marqué après leur dernier point avant la pause. En l'espace de 13 minutes, les Dakarois ont marqué deux nouveaux essais, 63' et 73', pour mener 40-12. La cause a été entendue et la victoire de Manjakaray a été acquise. Les joueurs d'Anatihazo ont sonné une dernière révolte avec un sursaut d'orgueil pour marquer leur dernier essai avec transformation, 40-19. Fin de la partie.

Pour Mamy Andriamaro, coach de TF Anatihazo, il a expliqué que « c'est le premier match de la saison, qui est encore longue. Au prochain match, contre l'Uscar, on essaiera de se rattraper ».

Quant à Antonio Andrianiaina Rabearison, entraîneur de FT Manjakaray, il n'a pas caché sa joie après la victoire de son équipe. « On nage toujours sur la vague du succès. C'est la suite logique de notre victoire en Supercoupe. Mes joueurs sont toujours assoiffés de victoire et on veut continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison ».

Le championnat national Top 12 marquera une petite pause et reprendra à partir du 19 mai, après l'Africa Women's Cup qui se jouera à Andohatapenaka, du 4 au 12 mai.

Résultats

FTM 40-19 TFA,

TFMA 25-15 UASC,

MANG'ART 43-29 FTBA.Donné Raherinjatovo