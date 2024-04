Madagascar: Spectacle - Reko fait vibrer Antsahamanitra

Hier, à Antsahamanitra, dans le cadre de la célébration de son 5e anniversaire, le Reko Band a offert un spectacle grandiose en invitant sur scène Mirado et Bolo.

Le groupe Reko Band, formé de Fy Rasolofoniaina, Zazah Maminiaivo, Princia Razakamahefa et Diary Razafimamonjiraibe, a célébré en musique son cinquième anniversaire sur scène aux côtés du public d'Antananarivo, hier à Antsahamanitra. L'atmosphère vibrante a été initiée par l'artiste invité Mirado, qui a offert quelques-uns de ses tubes, notamment "Tiako raha mba ianao", pendant une vingtaine de minutes. Le public, déjà immergé dans cette ambiance, a attendu avec impatience l'arrivée tant attendue du groupe Reko, partageant la même passion pour le rock-folklorique.

Zazah a donné le coup d'envoi en prenant place derrière sa batterie, suivi par les guitaristes Diary et Princia, et Fy Rasolofoniaina. L'accueil réservé au groupe a été chaleureux, tel un aimant attirant son public. En retour, Reko a gratifié ses fans du titre d'accueil "Tongasoa", projeté sur l'écran géant derrière la scène avec les paroles, permettant au public de se plonger non seulement dans la voix envoûtante de Fy, mais aussi dans les paroles de ses chansons écrites de sa propre plume. Le groupe de Fy Rasolofoniaina a dynamisé la foule en dédiant ses premiers morceaux à des thèmes évangéliques, puis a comblé les attentes avec des ballades romantiques telles que "Tiako ianao" et "Hafa mihitsy", concluant la première partie avec un duo avec Mirado sur le titre phare du groupe Reko, "One Thing" de son dernier album "Misia".

Cinq ans

Des goodies du Reko Band étaient proposés sur place, ainsi que des dons de livres pour soutenir le concept "Reko Book" du groupe Reko, qui vise à offrir des livres aux enfants à chaque étape de leur tournée, comme à Mahajanga, Toamasina, à Antananarivo.

La deuxième partie du show a débuté avec Bolo, qui a enchanté le public avec ses titres "Ravitoto" et "Mihinana composé", entre autres. Le Groupe Reko a ensuite rejoint la scène pour interpréter d'autres titres, avant de conclure en beauté avec un duo avec Bolo sur le titre du groupe Reko "Io aho io". À partir de 17 heures 30, les jeux de lumière d'Ivenco ont illuminé la deuxième partie du spectacle, riche en émotions et en témoignages d'amour entre le public et le groupe.

"Après ce spectacle, le groupe se concentrera sur sa tournée européenne en juin, afin de partager ces cinq ans de musique avec tous les Malgaches, même à l'étranger", souligne Fitia Randriamifidimanana du Studio 58, organisateur de l'événement. Après l'Europe, le groupe se dirigera vers Mahajanga pour continuer sa tournée.