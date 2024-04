Madagascar: Risques et catastrophes - Plusieurs sites d'hébergement à construire

L'État met en place des infrastructures pour accueillir des sinistrés pendant les intempéries. Ce projet va démarrer dans les chefs-lieux de région.

Anticipation. Des sites d'hébergement de sinistrés, appelés Abri communautaire à usages multiples (ACUM), vont voir le jour dans les zones vulnérables aux catastrophes naturelles. Le premier est en cours de construction à Mananjary. Le second sera implanté à Manakara. La construction d'un troisième est prévue à Farafangana.

Antananarivo, Fénérive-Est, Toamasina, mais aussi Mahajanga et Toliara, seront également dotées de cette infrastructure, selon le colonel Rémi Rolland Rakoto Andriamanalinarivo, secrétaire exécutif par intérim de la Cellule de prévention et d'appui à la gestion des Urgences (CPGU), hier. «Les infrastructures d'accueil des sinistrés manquent dans ces régions, qui sont souvent frappées par des catastrophes. Cela a des impacts sur l'enseignement, avec les interruptions récurrentes des cours, et sur les infrastructures scolaires qui reçoivent, à chaque fois, les sinistrés», explique-t-il.

La cérémonie de pose de la première pierre de l'ACUM à Mananjary s'est tenue vendredi, en présence du Premier ministre, Christian Ntsay. À cette occasion, il a déclaré que le mode de travail change sous l'égide du chef de l'État, Andry Rajoelina, pour mieux protéger la population en cas de catastrophes naturelles.

À long terme

L'ACUM, un bâtiment de R+1, peut accueillir jusqu'à mille sinistrés. Il est résistant aux aléas naturels et intègre les normes sanitaires. Il est équipé de sanitaires homme-femme, de cuisines, de réfectoires, d'un compartiment réservé aux personnes en situation de handicap au rez-de-chaussée, d'un compartiment pour hommes, et d'un compartiment pour femmes et enfants de moins de 5 ans à l'étage, des salles de soins et des bureaux de médecins et d'infirmiers. Une autre pièce de ce bâtiment à usages multiples servira de magasins de prépositionnement de vivres et de semences, avec une capacité de stockage de 800 tonnes.

Pendant la saison sèche, il accueillera des réunions mais pourra également être utilisé comme lieu de formations. Ces abris dans le Sud-est devraient être opérationnels lors des prochaines saisons cycloniques. Les travaux de construction devraient être terminés avant la fin de cette année. Les travaux de construction des ACUM dans le Sud-est sont le fruit de la mutuelle d'assurance au niveau de l'Union Africaine (ARC). Ce n'est qu'un début. L'objectif de l'État est de dupliquer ces infrastructures au niveau des chefs-lieux de région, et plus tard, au niveau des chefs-lieux des districts, voire, au niveau des communes.