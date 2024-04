Madagascar: Football / Pure play football League - Disciples FC et Asa détrônent les leaders

Les chocs entre Zanakala FC et Disciples FC, d'une part, et Asa-Fosa Juniors FC, d'autre part, ont marqué la sixième journée de la PFL. Les outsiders ont surpris les favoris.

Les leaders sont tombés. Du troisième rang, le club de Vakinankaratra a grimpé de deux places pour prendre la tête après une victoire éclatante de 4 à 1 contre les Fianarois, samedi au By-Pass. Ce match était une étape cruciale de la phase de conférence Sud de la Pure Play Football League. DFC se qualifie également pour les Play-Offs.

L'équipe de Fianarantsoa a ouvert le score à la 22e minute grâce à Patrick, servi par Fabrice. Cependant, Disciples FC a rapidement renversé la situation avec une série d'attaques incessantes. Le puissant tir de l'attaquant Ludovic a été stoppé par le gardien Breni (24e). Zanakala FC a également manqué de peu son deuxième but sur un corner tiré par Avozara, mais Patrick a raté sa tête (33e). Disciples FC a égalisé grâce à un tir lointain de Joma à plus de 30 mètres (42e). Le ballon a heurté la barre transversale avant de rentrer dans la cage, la réaction tardive du gardien Berni n'ayant pas suffi pour l'arrêter. Le club d'Antsirabe a continué à exercer une pression offensive après la pause. Liva a marqué le deuxième but d'un tir en billard, servi par Tendry sur le côté gauche (46e). Les joueurs de Disciples FC ont dominé la deuxième mi-temps. Tsila a ajouté un troisième but sur coup franc, survolant le mur formé par cinq joueurs de Zanakala FC (78e). Malgré la tentative de dégagement de Breni, ce fut un but (3-1). Heri a scellé le match en profitant d'un ballon mal capté par le gardien (86e).

Deux billets validés

"Nous avons imposé notre jeu dès le début de la rencontre, et cela a payé en deuxième mi-temps. Nous avons effectué quelques changements. Cette victoire est donc le fruit d'un coaching gagnant... Nous tâcherons d'assurer lors du dernier match pour garder la première place", a déclaré Rija Juvense Rakotomandimby. "Quelques-uns de nos éléments clés étaient absents. L'un a perdu son père et un autre sa mère... Disciples FC est une bonne équipe, composée d'anciens joueurs de Cnaps Sport. Leur cohésion est bien établie. Nous acceptons notre défaite. L'adversaire a gagné, donc il est meilleur que nous, mais nous prendrons notre revanche à domicile", a lancé Derandraibe Rasolofotafika.

Dans la conférence Nord, Asa Diana a surpris à domicile à Ambanja le leader invaincu, Fosa Juniors FC (3-1). Le score était toujours vierge à la pause. Les Félins ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à un but de Lahatra (62e). L'équipe locale a ensuite marqué trois buts lors des vingt dernières minutes, par Dialot (66e), Marson (67e) et Zola (90e+3).

Au classement provisoire, Asa occupe la première place (16 points) devant Fosa (15), Tsaramandroso FC (12) et AS Fanalamanga (10). Tsaramandroso a également validé son billet pour les Play-offs. Dans le groupe du sud, Disciples FC est en tête (12 points) devant Elgeco Plus (10). Les quatre autres clubs qualifiés seront connus à l'issue de la septième et dernière journée du weekend.

Résultats de la 6e journée

Conférence Nord :

Ajesaia-KFCA (2-2)

Asa-Fosa Juniors FC (3-1)

Uscafoot-AS Fanalamanga (1-0)

Cosfa-Tsaramandroso (3-4)Conférence Sud :

Disciples FC-Zanakala FC (4-1)

Inate FC Rouge-CFFA (1-1)

Dato FC-Mama FC (4-1)

3FB-Elgeco Plus (1-1)Serge Rasanda