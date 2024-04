Ile Maurice: Toujours la même rengaine

Moins de trois jours. C'est ce qu'il a fallu pour que tous les billets mis en vente par la Mauritius Football Association (MFA) dans le cadre du match Maurice-Tchad soient écoulés. Véritable engouement du public mauricien pour sa sélection ou simplement des proches du pouvoir qui ont eu le monopole dans l'acquisition des tickets d'entrées ? En tout cas, le député du PMSD Patrice Armance cherchera des éclaircissements à ce propos au Parlement.

Le même refrain à chaque sortie internationale. Depuis plusieurs mois maintenant, le Club M joue ses matches au complexe sportif de Côte-d'Or. Et à chaque fois, la billetterie se retrouve au coeur des critiques. Plusieurs personnes se plaignent de n'avoir pas pu trouver les billets bien qu'ils s'y soient pris très tôt. Il n'a pas fallu beaucoup pour laisser penser que la politique a pu s'en mêler, accaparant ainsi les tickets en s'approvisionnant à la source, c'est-à-dire à la MFA.

Une théorie que l'instance de Trianon balaie d'un revers de la main. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le stade de Côte-d'Or ne possède des gradins que d'un seul côté uniquement. Le complexe disposerait d'une capacité d'accueil de 4 376 places. Selon Nazeer Bowud, secrétaire général de la MFA, seuls 4 000 sièges sont alloués pendant les rencontres internationales. «Nous procédons ainsi pour des raisons de sécurité», explique-t-il.

Mais comment expliquer la vente rapide de ces billets. «Il faut savoir qu'il y a environ 600 billets qui ont déjà été réservés. Chaque sélectionné reçoit quatre tickets afin que sa famille puisse venir au stade. Il en va de même pour les 39 membres du comité et les 17 membres des comités régionaux. La MFA alloue aussi 10 tickets au ministère des Sports qui est un partenaire crucial. Il n'y a aucune connexion politique dans la vente de billets, je peux l'assurer», poursuit le secrétaire général.

Robert Deschambeaux, qui dirige la cellule de communication de la MFA, abonde dans le même sens que Nazeer Bowud. «Il y a des complimentary tickets pour les partenaires et les joueurs. En ce qui concerne le public, il n'y a aucun favoritisme. La MFA avait mis en place six points de vente pour les billets et chaque personne pouvait se procurer jusqu'à 10 billets seulement. Evidemment on ne saura jamais si une personne achète 10 billets dans chaque point de vente et va ensuite le distribuer dans son quartier.»

Mais la question fondamentale c'est surtout pourquoi s'obstiner à disputer des rencontres à Côte-d'Or alors que plusieurs enceintes sportives peuvent accueillir un plus grande nombre de spectateurs ? Cette question avait été posée par Franco Quirin, député du MMM, en décembre. Le ministre des Sports, Stephan Toussaint, avait soutenu que le stade de Côte-d'Or est homologué par la Fifa et la Confédération africaine de football (CAF) et que c'était la raison pour laquelle l'enceinte a accueilli le match. Il a soutenu que ces deux organismes sont les seuls à décider où se tiennent les matches. Franco Quirin avait aussi voulu savoir pourquoi le stade Anjalay ou le stade George V n'accueillent plus de rencontres internationales. Le ministre Toussaint avait répondu qu'il devait vérifier si les inspections avaient été faites.