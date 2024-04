Afrique de l'Ouest: Télécoms - Baisse de 6% du résultat net de l'ONATEL du Burkina Faso en 2023.

A l'issue de l'exercice 2023, le résultat net après impôts de l'Office National des télécommunications (ONATEL) S.A du Burkina Faso a connu une baisse de 6% par rapport à l'exercice 2022, selon les données Syscohada établies par la direction de cette entreprise et certifiés par les commissaires aux comptes.

Ces données indiquent un résultat net de 21,129 milliards de FCFA contre e 22,372 milliards de FCFA en 2022.

Le chiffre d'affaires est aussi en baisse de 4%, s'établissant à 139,154 milliards de FCFA contre 145,625 milliards de FCFA en 2022. D'après la direction de l'ONATEL ce chiffre d'affaires a été impacté par la vandalisation des sites dans les zones d'insécurité et le recul du revenu prépayé voix consécutif à l'usage massif des OTTs (Facebook, WhatsApp).

De l'avis des responsables de cette société de téléphonie, malgré l'agressivité des offres concurrentielles, le contexte réglementaire et la situation sécuritaire dans le pays, ONATEL SA a pu réaliser une progression de la base clients de 5% à 11,7 millions de clients à fin 2023. Le parc internet connait une croissance de 11% « grâce aux nouveaux investissements qui ont ciblé l'extension de la couverture, la modernisation du réseau mobile et data et l'extension du réseau très haut débit. » Selon toujours les dirigeants de l'ONATEL, cette croissance du parc est aussi la conséquence d'une campagne de recrutements massifs et d'une refonte des offres. « Ces différentes actions ont abouti à une croissance des revenus de l'internet mobile de 15% tandis que ceux de la fibre optique ont été multipliés par plus de trois fois par rapport à la même période de 2022 », soulignent encore les responsables de l'ONATEL.

Le résultat d'exploitation connait une baisse de 7% avec une réalisation de 33,312 milliards de FCFA contre 35,678 milliards de FCFA en 2022. Le même pourcentage de baisse caractérise le résultat des activités ordinaires qui se situe à 30,269 milliards de FCFA contre 32,610 milliards de FCFA en 2022.

« L'année 2024 annonce des perspectives encourageantes grâce à la poursuite des efforts d'investissement à travers un programme ambitieux d'extension et de modernisation du réseau mobile, internet et très haut débit », note la direction de l'ONATEL. Selon elle, les travaux de réhabilitation des sites vandalisés, la diversification du portefeuille des offres, la restructuration de la force de vente et sa digitalisation, la dynamisation de l'activité mobile en tant que levier de croissance et le renforcement de la visibilité, sont autant d'actions qui contribueront également à l'amélioration des performances de la société.