Sénégal: Indices boursiers internationaux - Des hausses enregistrées pour la plupart en février 2024

Les principaux indices boursiers internationaux ont pour la plupart connu des hausses en février 2024, comparés au mois de février 2023.

Selon la Bceao, es augmentations les plus significatives ont été observées au niveau du Nikkei 225 (+42,7%), du Nasdaq Composite (+40,5%), du Standard & Poor's 500 (+28,4%), du Dow Jones Industrial (+19,4%), du DAX (+15,1%), de l'EuroStoxx 50 (+15,1%) et du CAC 40 (+9,1%). En revanche, un repli est relevé pour le FTSE 100 (-3,1%). Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée sur un an, vis-à-vis du yen japonais (+11,9%), du yuan chinois (+5,7%) et du dollar américain (+1,9%). A l'inverse, elle s'est dépréciée de 2,3% par rapport à la livre sterling.

La Bceao informe que les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux (moyenne Wti, Brent, Dubaï), exprimés en dollar US, ont baissé de 1,9%, sur un an, en février 2024, après un repli de 8,2% le mois précédent.

S'agissant des principales matières premières exportées par les pays de l'Union, leurs prix ont été orientés à la hausse sur la même période pour le cacao (+118,0%), le café (+49,3%), le caoutchouc (+23,4%), le coton (+10,3%) et l'or (+9,1%). En revanche, les cours de la noix de cajou ont enregistré un repli de 9,8%.

Concernant l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union, il a diminué de 2,9% en février 2024, sur un an, après un reflux de 7,6% en janvier 2024. Les baisses sont notées au niveau notamment du blé (-22,9%), du lait (-14,1%) et des huiles (-12,7%). Par contre, une remontée des cours est relevée pour le sucre (+11,6%) et le riz (+4,2%) sur la même période.