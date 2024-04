Madagascar: Dégâts cycloniques - 58 169 ha de rizières inondées et 5 768 têtes du cheptel bovin tuées

Le passage du cyclone tropical Gamane dans la partie Nord de Madagascar, a causé d'énormes dégâts touchant les secteurs économiques, outre le déplacement de nombreux ménages sinistrés, les pertes en vie humaine et animale ainsi que la destruction de nombreuses infrastructures dont les routes et les ouvrages agricoles.

Selon le bilan tragique communiqué par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, 58 169 ha de rizières sont inondés dans plusieurs régions et le nombre de cheptels d'élevage qui ont été tués en un si peu de temps s'élève à 5 768 têtes. Cependant, ce n'est qu'un bilan provisoire, étant donné que les eaux des fortes pluies ne se sont pas encore retirées dans d'autres régions, a-t-on évoqué. Parlant des rizières qui ont été submergées dans les eaux, la région de SAVA a été frappée de plein fouet par le cyclone Gamane. En effet, sur les 58 169 ha de rizières inondées, 34 817 ha y sont localisés. En plus, deux barrages hydro-agricoles ont été endommagés dans le district de Sambava, a-t-on appris. Le district d'Andapa qui constitue un des greniers à riz de la Grande île est également très touché par le passage du cyclone Gamane. Vient ensuite la région de DIANA qui enregistre 14 120 ha de rizières inondées. De nombreuses infrastructures hydro-agricoles y ont été endommagées, pour ne citer que celles dans la zone de la basse Mahavavy où l'on a constaté une érosion importante sur l'enrochement de protection en aval du barrage d'Andavakatsantrade et une crue au niveau du Salfa. Une rupture de digue est également observée à Ambalamahogo, Mantaly et Sirama, sans oublier la submersion de la drague.

Cultures détruites

En outre, les producteurs dans les régions Atsinanana notamment dans les districts de Toamasina II, et Analanjirofo surtout à Fénérive Est, sont également victimes de cet aléa climatique car ils ne peuvent plus rien espérer de leurs récoltes de riz pour cette campagne culturale. À part le riz, d'autres cultures dans le district de Toamasina II sont également détruites. Le ministère de tutelle fait état de 750 ha de cultures de maïs en bordure de rivière qui ont été emportés par les eaux. Près de 145 hectares de bananiers ont également subi des dégâts tandis que 300 hectares de manioc se sont éboulés et déracinés. Les districts de Mahanoro et de Brickaville sont également touchés par le cyclone avec une inondation de 3 197 ha de rizière. Hormis cela, le secteur de l'élevage a en même temps subi d'énormes dégâts causés par le passage du cyclone Gamane surtout dans les régions SAVA et DIANA. En effet, 5 768 cheptels ont été tués, soit ils ont été emportés par les crues des cours d'eau, soit ils sont morts noyés, d'après toujours les statistiques publiées par le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. Parmi ceux-là, 2 939 bovins ont péri dans ces deux régions sinistrées. En revanche, 1 114 caprins, 1 715 porcs et environ 2 830 volailles ont subi le même sort dans la région DIANA.

678 cas de maladies

Ce n'est pas tout ! La direction régionale du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage de SAVA a détecté 678 cas de maladies diarrhéiques bovines. Face à cette situation critique, une équipe du ministère de tutelle s'est rendue sur place en distribuant 3 000 doses de vitamines, 3 000 doses d'anti-diarrhéiques et 300 flacons de corticoïdes. De plus, 40 vétérinaires sanitaires et agents ont été déployés pour surveiller les cas de maladies et la mortalité animale dans les zones sinistrées. Des mesures d'urgence sont prises afin de rétablir la capacité de production des exploitants agricoles. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation est renforcée pour isoler les animaux malades et ne pas consommer la viande des animaux morts.