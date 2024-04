Madagascar: Prix Paritana 2024 - Tsirinaina Hajatiana Irimboangy, lauréat de la huitième édition

Le lauréat de la 8ème édition du Prix Paritana a été dévoilé vers la fin de la semaine dernière.

Il s'agit de l'artiste designer chercheur Tsirinaina Hajatiana Irimboangy qui a remporté la première place du concours grâce à son projet Ridô-dévoiler les souvenirs, une série d'installations artistiques multimédia qui fusionne des descriptions textuelles de ses souvenirs avec des images numériques générées par intelligence artificielle, ainsi qu'une vidéo accompagnée d'un témoignage sonore.

Ce prix se dessine comme un soutien de taille pour la mise en avant de l'art malgache par-delà les frontières, depuis sa création en 2017.

L'artiste-lauréat se voit octroyer une bourse de création de 3 000 euros par la Fondation H, une résidence de création de trois mois, à la Cité Internationale des Arts à Paris, incluant l'accompagnement nécessaire à cette résidence, une exposition personnelle dans l'espace parisien de la Fondation H et une exposition personnelle à l'Institut Français de Madagascar en avril 2025.

Deux vice-lauréats ex-aequo

Le programme récompense trois artistes émérites.

Ainsi, l'artiste photographe et vidéaste Andy Rasoloharivony, auteur du projet « Et ils gravèrent le sable », et l'artiste plasticienne Finoana Ratovo Andriantseheno, la conceptrice du projet « Invitation aux temps », sont les vice-lauréat(e)s de cette édition. Ils reçoivent chacun une bourse de création de 500 euros, l'accompagnement de l'équipe de la Fondation H pour la construction de leurs projets d'exposition et une exposition personnelle à la Fondation H Antananarivo.

%

En rappel, cette 8ème édition du Prix Paritana a été lancée le 8 janvier dernier. Les 41 dossiers en lice ont été évalués sur leur qualité et leur cohérence.

Un jury de taille

Le jury composé de Bénédicte Alliot (directrice de la Cité Internationale des arts Paris), d'Hemerson Andrianetrazafy (artiste et historien de l'art), Astrid Dalais (Directrice de House of Digital Art Maurice), Eric Dereumaux (Fondateur du Prix Paritana et Directeur de la Galerie RX Paris/NYC), Hassanein Hiridjee (Président de la Fondation H), François Maugrenier (Directeur de l'IFM) et Céline Seror (co-commissaire de l'exposition Memoria actuellement présentée à la Fondation H) s'est réuni le 14 mars dernier pour évaluer les dossiers et sélectionner ces trois lauréats après délibération.