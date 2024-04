Madagascar: Football / Conférence Nationale - Gelson Fernandes sera dans nos murs

Trois journées, les 11, 12 et 13 avril seront chargées pour la Fédération malgache de football (FMF), en présence du Suisse, Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l'Afrique.

Dans le cadre du programme quadriennal du président de la Fédération malgache de football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, une conférence nationale sur le développement du football à Madagascar est prévue pour le 11 avril prochain au Stade Barea Mahamasina. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de dynamiser et de promouvoir le football dans tout le pays. Le programme ambitieux de la FMF se poursuivra le 12 février avec la pose de la première pierre du « Projet de réhabilitation du Centre Technique National (CTN) à Carion ».

Cette infrastructure revêt une importance cruciale pour le développement des jeunes talents et la formation des futurs footballeurs malgaches. Après ces deux jours d'événements majeurs, l'instance nationale organisera sa première Assemblée Générale Ordinaire (AGO) le 13 avril à Mahamasina. Cette assemblée constitue une occasion pour la fédération de présenter les activités de l'année écoulée, de soumettre le rapport financier, de valider les projets et le budget prévisionnel, en collaboration avec les commissions et les ligues membres de la fédération.

Ces événements d'envergure seront marqués par la présence de personnalités importantes dans le monde du football. Le Suisse Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l'Afrique, ainsi que Sanda Rasoamahenina, Coordonnateur des projets pour la région Sud-Est de l'Afrique, seront présents à Madagascar pour assister à ces événements et apporter leur soutien à l'essor du football dans le pays. Alfred Randriamanampisoa, président de la FMF, démontre ainsi son engagement indéfectible envers la promotion et le développement du football à Madagascar, portant une vision ambitieuse et tournée vers l'avenir pour cette discipline sportive tant aimée par les Malgaches.