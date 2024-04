Madagascar: Basket / Inter-lycée - Le Lycée Sainte Chantal écrase par 83 à 66 le LMA

La deuxième journée du tournoi Inter-lycée de la Ligue Analamanga baptisé « All Step » a rendu son verdict ce samedi sur trois sites. À Ampefiloha, les amateurs du ballon orange n'ont pas été déçus par l'intensité de la rencontre. Le Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) a été battu par le lycée Sainte Chantal sur un score de 83 à 66. Les protégés d'Aimé Randria, alias Coach Mémé, ont subi une défaite à domicile lors de cette rencontre très disputée. Dans le premier quart-temps, Tolotra et ses coéquipiers menaient de 15 à 13. À un moment donné du deuxième quart-temps, la bande à Rino a pris l'avantage 18 à 17, mais cela a été de courte durée car un tir à trois points de l'équipe de Soanierana les a ramenés à 20 à 18.

Les visiteurs ont ensuite élargi l'écart à 30 à 21 en assurant l'attaque, la défense et les rebonds. Le score s'est resserré lorsque Rino a réussi trois paniers successifs, ramenant le score à 30 partout. Cependant, l'équipe de Sainte Chantal est restée solide, assurant un tir à trois points pour mener 33 à 30. À la mi-temps, le score était de 35 à 30 en faveur de Sainte Chantal. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont maintenu leur avantage en réussissant tous leurs tirs à trois points, portant le score à 61 à 48 à la fin du troisième quart-temps. Malgré les efforts du LMA pour réduire l'écart, avec un score de 56 à 68 dans un match tendu, l'équipe d'Ampefiloha s'est inclinée devant son public.

%

Les visiteurs ont franchi la barre des 80 points, et le match s'est finalement terminé sur un score de 83 à 66 en faveur de Sainte Chantal. Ce tournoi se déroule en aller-retour, offrant à Ted Randriamparany et ses camarades l'occasion de se venger et de renforcer leur cohésion lors de leur prochaine rencontre à Soanierana. « Nos atouts étaient la cohésion des joueurs et notre défense. La route sera encore longue, mais nous sommes prêts à relever le défi », explique Théo Randrianoelisoa, coach de Sainte Chantal. « C'était notre premier match ensemble, et la cohésion n'est pas encore au rendez-vous. Nous n'avons pas pu organiser d'entraînements ni de préparation car les joueurs viennent de terminer leurs examens. Mais c'est cela le basket : quand nous ne sommes pas au mieux de notre forme, nos adversaires le sont. Nous ferons de notre mieux pour la prochaine rencontre et corriger les erreurs », a ajouté le coach Mémé. La cérémonie d'ouverture officielle se tiendra ce mercredi à Ampefiloha.