Afrique: Antananarivo / Kigali - Vers le jumelage des deux villes

Le Président de la Délégation Spéciale de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Richard Ramanambitana a rencontré samedi le Maire de Kigali Samuel Dusengiyumva.

Une rencontre fructueuse. L'idée du jumelage entre la Commune Urbaine d'Antananarivo et la ville de Kigali a été évoquée samedi dernier durant la rencontre entre le Président de la Délégation Spéciale Richard Ramanambitana et le Maire de Kigali Samuel Dusengiyumva. Pendant plus d'une heure, les deux hommes ont échangé sur l'éventualité de l'élaboration d'un accord de collaboration. Assainissement, développement et hygiène étaient au menu. Connue et reconnue comme étant la ville la plus propre d'Afrique, la Mairie de Kigali dispose depuis 2013 son Plan Directeur d'aménagement.

Ce plan dont la mise en oeuvre est prévue s'étaler jusqu'en 2050 faisait l'objet d'un amendement en 2020. Il présente un plan d'urbanisme claire régulant tout ce qui est construction (bâtiments, maisons d'habitation, routes...), aménagement et assainissement, aussi bien de la part des particuliers que des établissements publics. L'esprit de ce plan tend à responsabiliser les rwandais en les incitant à contribuer à maintenir la ville propre, et prévoit des sanctions contre ceux qui jettent des déchets dans la rue. Et ce, sous le leadership du président Paul Kagamé qui a l'habitude d'arrêter son convoi présidentiel pour ramasser les déchets qu'il trouve sur son passage. Par ailleurs, pour chaque construction, les rwandais sont appelés à planter des arbres.

Assainissement

« Respectez la propreté de Kigali ». Cette phrase se voit partout dans la capitale du Rwanda. Des bacs à ordures sont présents sur tous les coins de rue, tout comme les caméras et radars servant de point de contrôle aux réfractaires. Grâce à ce Plan Directeur d'Aménagement, Kigali est devenue une ville modèle et une cité verte. Le PDS Richard Ramanambitana est à Kigali pour s'inspirer de l'expérience rwandaise en matière d'assainissement. En effet, Antananarivo possède aussi son Code Municipal d'Hygiène. « Son application a déjà débuté », a fait savoir le PDS. Il faut toutefois reconnaître que le résultat est encore loin d'être acquis. Mais le Premier Magistrat de la Ville des Mille a exprimé sa volonté et sa détermination à progresser dans cet objectif.

Le président Andry Rajoelina lui a d'ailleurs confié la mission d'assainir complètement Antananarivo, notamment en assurant le ramassage quotidien des ordures qui donnent une mauvaise réputation de la ville. Les négociations vont ainsi se poursuivre afin de concrétiser ce projet de jumelage d'Antananarivo et Kigali. Le Maire de la capitale rwandaise Samuel Dusengiyumva a déjà exprimé sa volonté pour la mise en exécution de ce projet. La coopération dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture a également été mise à l'avant pendant ce déplacement au Rwanda. Samedi dernier, le ministre de l'Agriculture Ratohiarijaona Rakotoarisolo Suzelin et la ministre de l'Education Nationale Sahondrarimalala Marie Michelle ont également rencontré leur homologue rwandais respectif.