Madagascar: Enseignement supérieur - Mise en place d'une plateforme numérique de la recherche

Un atelier participatif sur la formulation des besoins pour la conception d'une plateforme numérique de la recherche a eu lieu dernièrement à Andrainarivo. Cet atelier a réuni les acteurs clés de la recherche dont des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile. Grâce à la collaboration et à la concertation de tous les participants, le contenu et les fonctionnalités de cette plateforme seront conçus pour placer la recherche et l'innovation au coeur de ses préoccupations, en tant que moteur essentiel du développement économique. C'est un événement résultant du fruit de la collaboration entre l'Université d'Antananarivo et l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique (ARES) dans le cadre du deuxième programme d'appui institutionnel visant à soutenir la recherche.