Madagascar: Tradition - Programme particulier d'Ambatofahavalo pour l'Alahamadibe

L'Alahamadibe, nouvel an malgache selon la tradition « imerinienne » et le calendrier ancestral au comptage court, aura un goût particulier cette année à Mananara Ambatofahavalo les 9, 10 et 11 avril. Le coeur des festivités sera l'inauguration ou la réouverture du palais d'Andriamanandroanio. Durant ces trois jours, cette terre sacrée va accueillir les différentes cérémonies de l'Alahamadibe. Selon les organisateurs, cette date est célébrée depuis Ralambo, monarque du groupe humain merina qui a régné entre le XVIème et XVIIème siècle. Il est aussi possible que ceux qui l'ont devancé ont déjà célébré cette occasion, au même titre que le nouvel an chinois ou autres.

Donc, une tradition qui dure depuis plus de quatre siècles au moins. Demain, place au lancement des activités. Comme c'est une fête, il y aura de la musique et de la ripaille. La soirée va être réservée à l'« arendrina », le « tsimandrimandry » et d'autres. Le 10 avril, place aux différents rituels traditionnels d'accueil de cette nouvelle année. Le 11 avril, premier jour de la nouvelle année, une cérémonie officielle sera organisée avec les autorités administratives et les notables. Également, les dignitaires royaux ainsi que l'inauguration du palais d'Andriamanandroanio.