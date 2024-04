Madagascar: Motocross / Championnat La Réunion - Mathias Plantive prêt à relever le défi

La Grande île sera représentée par cinq pilotes lors de la troisième manche du championnat réunionnais. Parmi eux, le champion de Madagascar, Mathias Plantive est à sa bonne forme et prêt à en découdre.

Madagascar sera représenté par cinq motards lors de la troisième manche du Championnat de Motocross de La Réunion, prévue les 13 et 14 avril prochains. Le circuit Pascal Ravenne à Ravine à Malheur sera le théâtre d'une confrontation palpitante, où les pilotes malgaches se mesureront à leurs homologues de l'île voisine. Parmi les compétiteurs malgaches, on retrouve Mathias Plantive, double champion de Madagascar en 2023 et actuel leader du championnat malgache après cinq manches disputées. Déterminé à relever ce nouveau défi, Plantive est prêt à affronter les pilotes réunionnais sur leur terrain.

« Le circuit Pascal Ravenne est très bien entretenu, avec un système d'arrosage automatique et des engins en permanence pour refaire la piste afin de rouler dans les meilleures conditions », explique Mathias Plantive. « Aujourd'hui (hier), l'entraînement s'est bien déroulé, j'ai pris mes marques sur la moto et je m'améliorerai au fil de la semaine. Ce circuit offre de nombreuses possibilités de trajectoire, avec de beaux sauts en montées, des doubles et des triples. Nous n'avons rien à envier aux circuits de La Réunion car nous disposons également de beaux circuits à Madagascar. Cependant, il est toujours agréable de rouler sur une piste différente, avec une texture différente et des pilotes différents ».

Concernant ses défis pour cette course, Mathias souligne l'importance de ne pas commettre d'erreurs et d'être constant pour obtenir les meilleurs résultats possibles. « Il faut s'adapter rapidement car nous n'avons pas beaucoup de temps, mais cela ira. Le plus difficile pour moi est de trouver les trajectoires les plus rapides afin de perdre le moins de temps possible et de m'économiser pour les trois manches. La terre ici est différente de celle de chez nous, elle est très collante mais très adhérente, ce qui est plaisant à rouler », a-t-il ajouté. Cette participation marque la deuxième fois que Mathias Plantive concourt à ce championnat, ayant déjà pris part à l'événement il y a dix ans, en 2014, dans la catégorie 2.