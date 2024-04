Tunisie: Organisation mondiale du commerce - Bientôt le 4e examen de la politique et des pratiques commerciales de la Tunisie

Le rapport d'examen de la politique et des pratiques commerciales est une référence importante sur la scène internationale, compte tenu du fait qu'il reflète le niveau d'ouverture économique de la Tunisie et contribue au renforcement de la confiance des partenaires commerciaux et bailleurs de fonds du pays.

Le quatrième examen de la politique et des pratiques commerciales de la Tunisie par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait être lancé, après l'identification d'une date avec la partie gouvernementale.

Ces prévisions ont été annoncées, le 5 avril, à l'issue de la troisième réunion de la commission nationale chargée des relations avec l'OMC, selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cette réunion a porté sur les principaux résultats de la 13e Conférence ministérielle tenue, du 26 février au 1er mars, aux Emirats arabes unis, avec la participation d'une délégation tunisienne. La politique et les pratiques commerciales de la Tunisie ont été examinées par l'OMC.

Le troisième examen de la politique et des pratiques commerciales de la Tunisie a lieu les 13 et 15 juillet 2016, selon l'OMC. Il s'est appuyé sur un rapport du Secrétariat de l'OMC et sur un rapport du gouvernement tunisien.

La Tunisie considère le mécanisme d'examen des politiques commerciales comme un instrument important de l'Organisation mondiale du commerce qui prône la transparence, la prévisibilité et l'efficacité du système commercial multilatéral.