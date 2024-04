Tunisie: Une agriculture durable et rentable

Sans que nier la montée et l'importance des secteurs tels que le tourisme et l'industrie, l'agriculture demeure un puissant levier de croissance de l'économie nationale, tout en étant le principal garant de la sécurité alimentaire en cette conjoncture internationale des plus difficiles, au vu du réchauffement climatique généralisé et de la multiplication des tensions et des conflits armés à travers le monde.

Conscient de cette évolution, l'Etat tunisien redouble d'efforts avec la « mobilisation de 12 milliards de dinars pour la réalisation de mégaprojets actuellement en cours d'exécution », selon les propos du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture chargé des ressources hydriques.

Dans le même ordre d'idées, la Commission nationale d'octroi des avantages relevant de l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) a approuvé, en ce début du mois d'avril, le financement de 5 projets d'investissement d'une valeur globale de 7 millions de dinars dans pas moins de quatre gouvernorats : Mahdia, Sfax, Kasserine et Le Kef.

Ce regain de l'agriculture, secteur clé de l'économie tunisienne, garant de souveraineté alimentaire et grand pourvoyeur d'emplois, près de 25% de la population active, et contribue à hauteur de 13,4 %, au PIB. Une moyenne qui s'est maintenue depuis une vingtaine d'années.

Par ailleurs, l'agriculture se distingue par sa grande diversité selon les régions, allant des céréales aux fruits et légumes, en passant par les produits laitiers et les viandes. Cependant, le secteur est confronté au fléau du changement climatique et ses corollaires -- sécheresse et températures élevées -- rendant les cultures irriguées de plus en plus difficiles à maintenir.

En dépit de ces défis, l'agriculture tunisienne dispose d'un potentiel important, en l'occurrence l'agriculture biologique de qualité, telle que les dattes, qui est en nette croissance, d'où le souci du gouvernement tunisien de lancer de nombreuses initiatives pour soutenir les agriculteurs, à l'instar des subventions dédiées à l'achat de matériel agricole ou encore à la création de zones d'agriculture biologique.

En résumé, l'agriculture, étant ce qu'elle est pour l'économie nationale, est appelée à surmonter les multiples obstacles grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées et des initiatives impliquant, à la fois, les autorités publiques et le secteur privé. Objectif: promouvoir, à l'avenir, un secteur agricole durable et rentable.