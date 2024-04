Tunisie: Expatriés - Un Messi tunisien !

Rayane Messi Tanfouri est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à jouer sous les couleurs de Dijon FCO.

En National française (D3), c'est sans Mohamed Ben Fredj suspendu, mais avec une découverte, le jeune bourguignon de près de 16 ans, Rayane Messi Tanfouri entré à l'heure de jeu pour sa grande première avec Dijon, malgré la défaite à Versailles 2-0. Tanfouri est Tunisien de par sa mère. De son côté, l'ex-clubiste Moataz Zemzemi qui retrouve une place de titulaire avec Niort a subi la loi du leader francilien le Red Star en s'inclinant 2-1.

Ben Youssef buteur

Voilà un attaquant qui continue de scorer en Egypte. Fakhreddine Ben Youssef a égalisé à la 54e minute face à Ittihad Alexandrie, mais son club Al Masry s'incline tout de même 3-2. Ben Youssef est noté 7,6 et son compère Moataz Zaddem est noté 7,7. Ils sont tous deux remplacés à la 85e.

Msakni performant

Le playmaker d'Al Arabi Youssef Msakni a réalisé une bonne performance face à Wakrah, avec une victoire 4-2. Une passe décisive et un but au bout du money time et une note de 8,6 par Sofascore.

Assist de Ben Ouannès

Le latéral droit de Kasimpasa, Mortadha Ben Ouannès a délivré une passe décisive face à Kayserispor. Encore un assist pour un défenseur qui évolue la plupart du temps excentré.

%

Ben Romdhane annoncé partant?

Le milieu offensif Mohamed Ali Ben Romdhane a contribué à la victoire du leader Ferencvaros 2-0 face à Diosgyor, en quarts de finale de la Coupe de Hongrie. Ben Romdhane a ainsi été remplacé à l'ultime minute de jeu. Annoncé partant en fin de saison pour franchir un cap ou tenter une autre expérience, Ben Romdhane a encore tout à gagner en Hongrie. Ben Romdhane est valorisé à 2,6 millions d'euros et lui reste deux ans de contrat avec Ferencvaros

Laidouni bute sur Leverkusen

Le milieu axial d'Union Berlin, Aissa Laïdouni, a eu droit à un adversaire de taille pour son entrée à la 62e face au leader virtuellement futur champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen. Résultat une défaite 1-0 et un 41e match sans revers pour le Bayer du coach Xabi Alonso, pour l'anecdote. A noter l'absence de Elyés Skhiri sur la feuille de match de l'Eintracht Francfort en raison d'une blessure, qui a fait match nul 1-1 face au Werder Brême.

3e revers pour Saâd

L'ailier gauche Elias Saâd du leader de la Bundesliga 2, St-Pauli, a subi la loi de Karlsruher SC 6e, du jeune Louay Ben Farhat absent de la liste. Saâd est sorti à la 71e, avec une note de 6,6.

Ltaief et Hadj Mahmoud dos à dos

Le duel en Suisse entre Seyfallah Ltaief et Mohamed Hadj Mahmoud n'a pas livré de vainqueur, avec un score final de 2-2. Ltaief a été noté 7,6 avant d'être remplacé à la même minute, la 78e, durant l'entrée en jeu de Hadj Mahmoud, pour son retour de blessure. Le défenseur Dylan Bronn de Servette FC a assisté du banc a la défaite des siens face au FC Zurich.

Cherni et Valéry se neutralisent

Le duel entre le 3e de la ligue 2 française Angers de Yan Valéry, et le 4e Laval, de Mohamed Amine Cherni, latéraux droit et gauche n'a pas donné de vainqueur avec un nul 1-1. Cherni a disputé tout le match avec une note de 6,7, tandis que Valéry est sorti remplacé à la 71e avec 7,2. Quant à Ali Abdi et Caen, ils ont subi une défaite face à Bordeaux (1-0) et s'éloignent du wagon pour la montée...

Maâloul en demies de la C1

L'arrière gauche d'Al Ahly, Ali Maâloul, s'est blessé à la dernière minute du match gagné face à Simba de Tanzanie. Les Cairotes se qualifient pour la 20e demi-finale de leur histoire en C1. Il obtient la note de 7,2 par Sofascore pour son rendement dans le match.

Ben Slimane transparent

En Premier League, Anis Ben Slimane, ailier de Sheffield United, est entré à la 70e face à Liverpool, dans un match conclu par une défaite 3-1. Avec une note de 6,2 et une moyenne de 6,36 sur la saison et zéro but inscrit, le rendement est médiocre.

Rafia sur le banc

En Série A, le joueur de Lecce, Hamza Rafia, est resté sur la banc de touche et n'a pas été incorporé lors de la défaite face au Milan AC 3-0.

Mutisme prolongé de Kabou

L'ailier gauche d'Enppi Rafik Kabou effectue une mauvaise saison, avec zéro but au compteur. Contre Pharco, il est remplacé à la 61e avec une note médiocre de 6,4 et Enppi se fait accrocher 1-1.