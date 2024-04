Tunisie: Ligue des champions / L'EST élimine l'ASEC aux tirs au but / Amanallah Memmiche - Un grand gardien est né !

Ni Chaâlali dont la balle s'est écrasée sur la transversale, ni Rodrigues, auteur de deux slaloms pour perdre sa balle sur la dernière ligne, n'ont pu en découdre avec une défense ivoirienne aussi solide que lors du match aller. Il a fallu toute l'abnégation et la force de caractère d'Amanallah Memmiche, auteur de deux arrêts aux penalties, pour offrir à l'Espérance une qualification dans la douleur mais amplement méritée.

Ce sont les grands moments qui font naître les grands joueurs. Un moment décisif qu'un joueur sait saisir pour entrer à jamais dans l'histoire d'un club. Pour Amanallah Memmiche, ce moment est venu samedi soir sur la pelouse du Stade Félix Houphouet Boigny d'Abidjan, à l'instant même où il a arrêté le deuxième tir de l'Asec en s'interposant à la puissante frappe de Christian Koffi avant de donner le coup de massue en arrêtant le tir de Salifou Diarrassouba. Il n'en fallait pas plus pour anéantir tous les espoirs des hommes de Julien Chevalier. Houssem Tka et Mohamed Amine Tougaï n'avaient qu'à compléter le travail entamé par Yassine Meriah et Raed Bouchniba qui avaient réussi les deux premiers tirs et avec les deux arrêts de Memmiche, il n'y avait même pas eu besoin d'un cinquième tireur et l'Espérance de Tunis pour éliminer l'Asec Mimosas (TAB 4-2) se qualifiant certes dans la douleur au bout d'une nuit chaude et très humide (28° de température et un taux d'humidité très élevé de l'ordre de 80%).

Cardoso, un entraîneur qui sait parler à ses joueurs...

Si Amanallah Memmiche a pu passer du simple jeune premier gardien de l'équipe à la stature encore fragile à l'héros d'un soir, c'est que Miguel Cardoso est un entraîneur qui sait parler à ses poulains : "J'ai parlé avec mes joueurs la veille et l'après-midi du jour de match. J'ai discuté avec eux de leurs rêves d'enfants, comment ils ont grandi, les hommes et les footballeurs qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je leur ai demandé de parler avec cet enfant qui a grandi en eux et de saisir le moment qui s'offre à eux : l'opportunité de réaliser le rêve de cet enfant. Je crois qu'ils ont compris le message et ont pu vivre et faire vivre un moment magique", a confié le technicien portugais à la conférence d'après-match.

"Un adversaire qui a su s'opposer à nous"

L'autre point fort de Miguel Cardoso, c'est son humilité, même en cas de victoire. Un entraîneur qui sait se préparer et préparer ses joueurs à tous les scénarios : "Je n'ai pas été surpris par l'approche tactique de l'Asec. Notre adversaire a tout simplement trouvé une façon de s'opposer à nous. Puis, ce genre de matches oppose des équipes de haut niveau. Il est tout à fait normal qu'on se trouve donc dans la difficulté. Il fallait s'y préparer et trouver les solutions pour s'en sortir. C'est ce que nous avons fait.", a-t-il dit.

Miguel Cardoso utilise pratiquement les mêmes joueurs, mais jamais la même approche tactique, en tout cas pas face au même adversaire. Lors de la manche retour, il adopté le 4-1-4-1 avec Roger Aholou dans le rôle de joueur sentinelle et Rodrigo Rodrigues aligné seul en pointe. Une approche qui a plutôt fonctionné, notamment sur le plan offensif. Sauf que Rodrigo Rodrigues, après deux slaloms, a perdu la balle sur la dernière ligne, car il a manqué de soutien face à un gardien qui a su à chaque fois lui fermer l'angle de tir. Quant à Chaâlali, il a été aussi malchanceux quand sa frappe puissante s'est écrasée sur la transversale après seulement deux minutes de jeu.

Il fallait comprendre dès lors que, quand on joue de malchance même si on domine les débats, il faut pouvoir compter sur un gardien de but qui soit dans un grand jour. Et c'était le cas de Memmiche qui a été impérial, non seulement à la séance des tirs au but, mais aussi au cours du match quand il a fermé l'angle du tir et dégagé en corner une grosse frappe après une erreur monumentale de Yassine Meriah dans le temps additionnel de la première mi-temps. Une erreur qui aurait pu être fatale à l'Espérance si Memmiche n'avait pas sauvé les meubles.

Bref, l'Espérance de Tunis a été la grande gagnante de la soirée de samedi. L'équipe s'est qualifiée en demi-finales de la Ligue des champions. Elle a vu, par là même, la naissance d'un grand gardien, Amanallah Memmiche. Une qualification venue confirmer également que le choix porté sur Miguel Cardoso, même si ce dernier fait son apprentissage du football africain, a été plus que réussi. Un entraîneur qui a l'esprit de la gagne. Cela tombe bien puisque la culture de la gagne fait partie de l'ADN de l'Espérance de Tunis. " Il faut bien saisir le moment que vit le club. Nous avons un président qui fait de gros investissements sur l'équipe. Pour moi, c'est important d'offrir ce genre de moments de gloire.", a conclu le technicien portugais qui aura pour adversaire en demi-finale un gros morceau, le Mamelodi Sundowns.