Maroc: Figuig - Réalisation de 62 projets de santé durant la 3eme phase de l'INDH

Bouârfa — Un total de 62 projets dans le domaine de la santé ont été réalisés dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, à l'échelle de la province de Figuig, avec une enveloppe budgétaire d'environ 42 millions de DH.

Ces projets s'inscrivent dans les différents programmes de l'Initiative visant à contribuer et à renforcer les indicateurs de santé, notamment ceux relatifs à la santé maternité et infantile, l'un des axes prioritaires des interventions de l'INDH dans sa troisième phase dans le cadre de son 4eme programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", selon des données de la division de l'Action Sociale de la province de Figuig, rendues publiques à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé (7 avril).

A cet égard, le Comité provincial du développement humain a équipé le service mère et enfant de l'hôpital provincial Hassan II, ainsi qu'un ensemble de centres de santé et dispensaires destinés à la santé maternelle et infantile et programmé la construction et l'équipement de trois maternités, outre l'acquisition de 15 ambulances, 8 unités médicales mobiles, ainsi que l'organisation d'une série de campagnes médicales au profit de la mère et de l'enfant.

L'initiative, à travers son deuxième programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité", a contribué aussi à l'amélioration des services de santé offerts aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, la construction et l'équipement du centre d'hémodialyse de la commune Bni Tidjit et l'appui aux deux associations chargées de la gestion du centre d'hémodialyse des communes de Bouarfa et Bni Tidjit, outre la remise aux deux centres de deux bus pour le transport des patients souffrant d'insuffisance rénale.

Selon la même source, l'Initiative accorde également une attention particulière à la catégorie des personnes en situation de handicap, en ce sens ses interventions ont porté sur la construction de deux centres destinés à cette catégorie, la réhabilitation et l'extension de deux autres, ainsi que l'équipement de ces structures.

L'INDH, dans sa 3ème phase, tend à améliorer l'offre de santé et les indicateurs de santé dans la province de Figuig à travers ses interventions dans le développement de la petite enfance du fait que l'investissement dans le capital humain commence dès les premières étapes de la vie de l'enfant.

La commémoration de la Journée mondiale de la santé est l'occasion de souligner les efforts consentis par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, et de ses différentes partenaires, pour améliorer l'offre de santé et les services fournis aux citoyens en la matière.