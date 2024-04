Maroc: A Khémisset, l'INDH poursuit son action en faveur des personnes hémodialysées

Khémisset — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) poursuit son action pour la promotion de l'accès aux services de santé à Khémisset, à travers une panoplie de projets destinés notamment aux personnes souffrant d'insuffisance rénale.

Le Centre d'hémodialyse, qui bénéficie à quelque 70 patients, est l'un de ces multiples projets à portée sociale qui traduit l'engagement constant et inébranlable de l'INDH envers les catégories les plus vulnérables.

Pour couvrir les coûts d'aménagement et d'extension et l'acquisition de matériel et d'équipements, l'INDH a alloué des fonds supplémentaires respectivement de l'ordre de 1 et de 1,5 million DH, a souligné Hafid El Kamoun, chef de la Division de l'action sociale à la préfecture de Khémisset, en marge d'une visite de terrain à cette structure à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée dimanche sous le thème "Ma santé, mon droit".

Un projet similaire est en cours de réalisation dans la ville de Tiflet, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, notant que les fonds nécessaires à sa concrétisation ont été mobilisés par l'INDH et ses différents partenaires, notamment le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la région de Rabat-Salé-Kénitra.

%

Aussi, a-t-il ajouté, deux bus ont été acquis pour le transport des personnes atteintes d'insuffisance rénale au cercle de Oulmès pour une enveloppe de 700.000 DH, afin de faciliter le déplacement de cette catégorie de patients.

D'après Mounaim Laghlid, chef de service à la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, l'offre de santé à Khémisset a été renforcée par la réalisation de nombreux projets, notamment l'équipement et la construction de maternités et de centres de santé urbains et ruraux et l'acquisition d'unités médicales mobiles.

Le président de l'Association des personnes atteintes d'insuffisance rénale à Khémisset, Malouki Hammadi, a quant à lui qualifié d'initiative louable la réalisation de ce centre qui a contribué à alléger les charges et les coûts supplémentaires dont doivent s'acquitter les personnes hémodialysées particulièrement en termes de médicaments, d'analyses et d'examens médicaux.