Algérie: Clôture du concours national de récitation du Saint Coran d'Algérie Télécom

ALGER — Le concours national de récitation et de psalmodie du Coran, organisé par le comité de participation (CP) d'Algérie Télécom (AT), en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, s'est clôturé dimanche soir.

La cérémonie de clôture s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal", en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, du Président-directeur général (P-dg) d'AT, de cadres de l'entreprise, ainsi que des représentants de plusieurs secteurs et institutions nationales.

Dans son allocution à cette occasion, M. Belmehdi a estimé que ce concours "est un geste louable" pour célébrer le Saint Coran au mois de Ramadhan et ses nuits bénies, félicitant à cette occasion le ministère de la Poste et des Télécommunications et l'entreprise AT pour cette initiative et remerciant le jury et les participants à ce concours.

Pour sa part, M. Bibi Triki a présenté ses remerciements au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour l'accompagnement d'AT dans sa démarche visant à encourager et à honorer les récitants du Saint Coran, tout en félicitant les lauréats dans les différentes catégories.

A son tour, le président du CP d'AT, M. Chaouchi Salim a indiqué que ce concours "a connu la participation de 630 candidats dont 12 participants qualifiés à la phase finale".

Il a également exhorté l'ensemble des participants "à poursuivre la quête du savoir".

Les premières places sont revenues aux enfants des travailleurs de moins de 19 ans, à savoir la candidate Maram Msili de la wilaya de Médéa dans la catégorie "récitation" et le candidat El Hadj Abdallah Kherroubi de la wilaya d'Ouargla dans la catégorie "psalmodie", tandis que la première place pour la catégorie des travailleuses, des retraitées et des veuves a été décrochée par Mme Wafa Laala de la wilaya de Batna, tandis que Mohamed Larbi Rahouma de la wilaya d'El-Oued a obtenu la première place dans la catégorie des travailleurs et des retraités.

A cette occasion, les membres du jury, ainsi que les travailleurs de l'entreprise AT participant à la caravane du coeur "spécial Ramadhan" baptisée "Idoom-el kheir" ont été honorés.