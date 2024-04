Algérie: L'UGCAA réaffirme sa disponibilité à assurer le succès de la permanence de l'Aïd El Fitr

ALGER — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a réaffirmé, dimanche dans un communiqué, sa disponibilité à assurer le succès de la permanence de l'Aïd El Fitr, afin de garantir la stabilité du marché et son approvisionnement permanent en produits de base à large consommation à des prix raisonnables.

"Tous les commerçants et opérateurs économiques concernés sont tenus de travailler et d'assurer la continuité du service pendant les jours fériés de l'Aïd El Fitr", précise l'UGCAA soulignant que " toutes les conditions sont réunies à cet effet".

Il a, en outre, souligné la nécessité pour les commerçants de s'approvisionner en produits et de remplir leurs magasins et entrepôts de quantités suffisantes de marchandises pour garantir le succès de cette permanence et éviter les fluctuations, d'autant plus que l'Aïd el Fitr coïncide cette année avec un week-end.

L'Union a également appelé tous les commerçants et opérateurs économiques à reprendre leur activité et à retourner au travail immédiatement après l'Aïd en ouvrant leurs magasins, en particulier vendredi et samedi prochains.

En outre, l'Union a exhorté tous les commerçants et opérateurs économiques non concernés par le système de permanence à travailler et à ouvrir leurs magasins pendant les jours de l'Aïd, "afin de contribuer à la stabilité du marché et fournir tous les produits de première nécessité à des prix raisonnables aux consommateurs pour barrer la route aux spéculateurs".

Dans le même contexte, l'UGCCA a affirmé que tous les marchés de gros sont également concernés par le système de permanence et resteront ouverts, soulignant que ses bureaux de wilaya sont mobilisés pour accompagner les commerçants de ces marchés en coordination avec les directions du commerce au niveau national.

En conclusion, l'Union a appelé, dans son communiqué, tous les agriculteurs et les producteurs à s'engager à garantir le minimum de services nécessaires pour approvisionner les commerçants pendant ces jours fériés.