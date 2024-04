Congo-Brazzaville: Le navire de croisière SH Vega en escale au Port autonome de Pointe-Noire

Le navire de croisière SH Vega a accosté, le 6 avril, pour la deuxième fois, au Port autonome de Pointe-Noire en présence de Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs et des autorités locales.

Avec 103 croisiéristes à son bord issus de plusieurs pays, le navire SH Vega battant pavillon Panama, en provenance de Luanda, en Angola, a été en escale au Port autonome de Pointe-Noire pendant 72 heures. C'est un géant des mers de 113 mètres de long et 24 mètres de large avec un tirant d'eau avant de 5, 40 mètres et un tirant d'eau arrière de 5,60 mètres. 38 membres d'équipage travaillent à bord du navire qui est aussi doté de canaux de sauvetage et d'autres équipements importants de navigation ainsi que de sécurité pour les passagers.

En accueillant les croisiéristes, Evelyne Tchitchelle Moe-Poaty, maire de la ville océane, a dit: « Pointe-Noire, ville touristique par excellence, met à votre disposition ses potentialités exceptionnelles qui agrémenteront votre visite ».

Bruno Gervais Ibata, directeur général du Tourisme et de l'Hôtellerie présentant les potentialités touristiques des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, a indiqué :« Cette activité constitue un événement de plus pour l'industrie touristique nationale après les brillantes participations de la République du Congo aux salons internationaux de tourisme de Berlin et Paris au mois dernier.

Des participations couronnées par deux distinctions, à savoir diplôme de la meilleure décoration de salon pour son originalité et l'attribution de la meilleure palme d'or du tourisme international par la Fédération internationale du tourisme en reconnaissance des efforts entrepris pour la promotion de notre destination ". Il a énuméré les différents sites pouvant nourrir la curiosité des touristes dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou comme le glacier de sel de Makola, les Gorges de Diosso, le parc national de Conckouati Douli, les lacs Lefoualeba et Cayo, la Côte sauvage...."

Classé 4e pilier de développement, le tourisme est l'une des priorités du Congo dans son dessein vers la diversification de l'économie nationale. Ainsi, toutes les initiatives concourant à renforcer cette aspiration bénéficient d'une attention particulière du gouvernement.« La première visite du navire de croisière SH Vega en 2023 pourrait être considérée comme un voyage inaugural. Celui-ci constitue un tournant important car il certifie le Congo comme une destination privilégiée touristique, de croisière dans la sous-région.

Pour cet honneur fait à notre pays en contribuant à la promotion de ses attraits touristiques, on ne peut qu'exprimer nos vifs remerciements au navire SH Vega et à l'agence Akwaba Tour and travels dont la confiance et la volonté d'accompagner le Congo dans cet élan, à travers cette nouvelle filière qu'est le tourisme de croisière, ne se démentent plus », a dit la ministre Lydie Pongault, et de conclure: « Le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs fera tout ce qui est possible pour accompagner et encadrer ses initiatives ».