Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Interclub, nouveau dauphin de l'AC Léopards

En battant l'AS BNG 1-0, l'Interclub est redevenu le nouveau dauphin de l'Athlétic club Léopards de Dolisie, au terme de la 18e journée, reléguant ainsi l'AS Otohô à la troisième place. A huit journées de la fin, la course au titre n'a pas encore révélé toute sa vérité.

L'Interclub avait mis la pression sur ses concurrents en assurant l'essentiel, le 6 avril, devant BNG. Japhet Mankou avait soulagé son équipe en inscrivant le seul but de la rencontre à la 32e minute. A ce moment, les sang et or revenaient à égalité de l'AC Léopards de Dolisie avec 33 points et repassaient devant l'AS Otohô mais avec un match de plus. La réaction de l'AS Otohô et l'AC Léopards qui jouaient le jour suivant était donc attendue.

Mais seul l'AC Léopards a répondu à Interclub. Les Fauves du Niari (36 points) ont battu l'AS Vegas 2-0 grâce à Bersyl Obassi et Matheus Botamba, devançant l'Interclub de trois points. L'AS Otohô, quant à elle, s'est inclinée à Pointe-Noire face à l'AS Cheminots 0-1, manquant même un penalty.

Au pied du podium, les lignes ont aussi bougé. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) n'a lui aussi pas survécu à la pression que lui mettait la Jeunesse sportive de Talangaï (JST). Dans le duel entre concurrents directs, la JST a infligé une défaite de 3-1 au Cara. Elle s'installe à la 4e place avec 30 points. Tenus en échec 1-1 par le FC Nathalys, les Diables noirs (6es avec 26 points) reviennent à deux points des Aiglons (5es avec 28 points).

V Club Mokanda a relégué l'Etoile du Congo à la 8e place en lui infligeant une défaite d'un but à zéro à Pointe-Noire. Le FC Kondzo s'est donné un peu d'air en battant l'AS JUK, 1-0, le 4 avril en ouverture de cette journée. Il se classe désormais 11e avec 18 points soit un de plus que l'AS Vegas.