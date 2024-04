Congo-Brazzaville: Championnat national U-17 - La compétition officiellement lancée

Les premières rencontres de la saison pour la compétition réservée aux moins de 17 ans des équipes de Ligue 1 se sont disputées les 6 et 7 avril, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville.

Le samedi lors du lancement officiel, la Jeunesse sportive de Talangaï et l'Etoile du Congo ont fait jeu égal 1-1. L'Etoile du Congo avait ouvert le score par l'entremise d'Emmanuel Mpierré à la 25e minute. Jeanfly Okobo lui répondait à la 30e minute sur penalty. L'AS BNG a pris le meilleur sur le FC Kondzo, 2-1, pendant la deuxième rencontre. Biabouna et Nganga ont fait plier le match en l'espace de deux minutes. Le premier a ouvert le score à la 54e minute avant d'être imité par le second à la 56e. La réduction de l'écart de Mpassi à la 63e minute n'a pas pesé sur la balance.

Le 7 avril, les Diables noirs ont bien entamé leur compétition en battant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) sur le score de 3-1. L'AS Vegas a pris le meilleur sur l'As Otohô 2-1 puis l'AS JUK a dominé l'Interclub 1-0.

La deuxième journée de la zone de Brazzaville qui regroupe dix équipes se disputera le 13 avril. La zone de Pointe-Noire regroupe, quant à elle, quatre clubs, à savoir l'As Cheminots, le FC Nathalys, V Club Mokanda et l'AC Léopards de Dolisie.

Notons qu'à Brazzaville la première journée s'est déroulée devant les dirigeants de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), responsables de la Ligue de football des jeunes et le sélectionneur des Diables rouges des moins de 17 ans. Fabrizio Elrado Cesana a salué l'initiative prise par la Fécofoot d'organiser le championnat national des moins de 17 ans qui, selon lui, va faire progresser le football congolais. C'est une bonne opportunité pour lui de renforcer la nouvelle équipe des U-17 qu'il est en train de bâtir, a-t-il fait savoir.

« C'est une bonne initiative qui nous permettra d'avoir une bonne base. Déjà, nous sommes en train de travailler sur la nouvelle sélection des U-17. Nous recherchons des latéraux gauches et des avants-centres. Par rapport à l'expérience que nous avions eue en Italie, on créait beaucoup d'occasions mais on n'arrivait pas à les concretiser toutes. On a besoin d'un vrai buteur », a commenté Fabrizio Eraldo Cesana. L'organisation de cette compétition tient compte des recommandations de la Confédération africaine de football selon lesquelles tout club professionnel doit disposer des équipes à catégories d'âges.