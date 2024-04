Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le congrès de l'Upads annoncé pour le deuxième semestre 2025

Maintes fois prorogé depuis 2017, le congrès de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) tant attendu sera organisé au courant du deuxième semestre 2025, a décidé le Conseil national du parti à l'issue de sa quatrième session ordinaire qui s'est clôturée le 7 avril, à Brazzaville.

Plus de trois cents délégués venus de tous les départements du Congo ont participé à la quatrième session ordinaire du Conseil national de l'Upads, tenue sous l'égide du premier secrétaire Pascal Tsaty Mabiala. A propos du congrès qui glisse depuis 2017, le Conseil national a décidé de l'organiser courant deuxième semestre de l'année prochaine.

« Après examen minutieux, approfondi et responsable sur l'organisation du prochain congrès du parti par les membres du Conseil national, une tendance majoritaire s'est prononcée pour la tenue de celui-ci courant deuxième semestre 2025. Ce qui suppose, entre autres, le rassemblement de tous ses militants ; le recensement et l'identification du personnel politique, à travers l'élaboration du fichier partiel du parti », relève le communiqué final.

Pour bien préparer la tenue de ces assises, le Conseil national, sur proposition du secrétariat national, a mis en place une commission préparatoire chargée d'examiner l'ensemble des questions relatives au congrès. Ladite commission est composée d'un bureau présidé par Joseph Adam Boussou Diangou.

Trente militants récalcitrants sanctionnés

S'agissant de la dissidence qui s'est créée à Pointe-Noire par un courant interne au parti dénommé « L'esprit Upads », le Conseil national a prononcé des sanctions disciplinaires contre dix-huit militants ayant commis des fautes. Dans ce nombre, quinze sont suspendus du parti jusqu'à la tenue du prochain congrès, six l'ont pour un délai maximal de six mois, six ont écopé d'un blâme et six autres d'un avertissement.

Par ailleurs, le Conseil national a été informé du réaménagement du secrétariat national, avec l'entrée de cinq nouveaux membres, dont Elisabeth Mapaha et Albert Moungondo.

Clôturant les travaux, le premier secrétaire de l'Upads a salué la tenue de cette réunion et invité les membres du parti à observer la discipline et à oeuvrer pour son unification.

« La quatrième session vient de connaître son épilogue. Qui l'aurait cru, après cette vague qui a déferlé sur le parti de Pascal Lissouba ? L'Upads est toujours là debout quoi qu'en on dise et quoi qu'on y fasse. Je peux donc me satisfaire du déroulement des travaux, des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. J'ai noté la présence dans cette salle des camarades qui avaient pris part à la réunion séditieuse du 6 janvier dernier à Pointe-Noire. Je les félicite et les encourage à prendre cette direction », a conclu Pascal Tsaty-Mabiala.