Congo-Kinshasa: Cogestion de la Centrale de Busanga entre la SICOHYDRO et la RDC, Lualaba - Le Réseau Mwangaza appelle à la transparence!

Les organisations membres du Réseau Mwangaza ont exprimé au cours d'un point de presse ce vendredi 5 avril à Silikin Village, leur préoccupation quant à la transparence et à la redevabilité du Gouvernement et des autorités congolaises concernant les conclusions des renégociations des conventions avec le consortium des entreprises chinoises pour l'exploitation minière et de la centrale hydroélectrique de Busanga. Des questions ont été soulevées sur la répartition des parts sociales, de l'actionnariat de l'entreprise SICOHYDRO et de la représentation des parts de l'Etat congolais. Pour lesquelles, le Réseau demande des clarifications sur les modifications apportées aux conventions, en particulier en ce qui concerne le droit d'accès à l'électricité.

A l'instar du Coordonnateur Me Jimmy Munguriek Ufoy, le Réseau s'interroge sur la répartition de l'énergie produite par la centrale de Busanga, dont certaines parties de la production sont fournies à des compagnies minières, remettant en question les exonérations accordées à SICOHYDRO.

Se référant ainsi à la volonté de la Présidence de la République à renégocier les deux conventions de collaboration conclues entre la RDC et le Consortium des entreprises chinoises pour l'exploitation minière et de l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Busanga, la préoccupation majeure du Coordonnateur est celle de comprendre en quoi consistent exactement les modifications et surtout l'apport de nouvelles clauses vis-à-vis du droit d'accès à l'électricité.

En ce qui concerne les considérations sociales, le Réseau Mwangaza fustige le manque de plans pour l'électrification des populations locales et nationales par le projet Busanga. Pour lequel, les travaux liés à la centrale ont entraîné des destructions de villages sans indemnisation adéquate pour les populations affectées.

Face aux professionnels de médias, le Porte-parole, Me Erick Kassongo a affirmé sur base d'un communiqué de presse que cette situation soulève des inquiétudes quant à l'impact du projet sur le développement local et national, mettant en lumière leurs préoccupations aux conséquences sociales et économiques.

Le réseau a formulé des recommandations à la SICOHYDRO, dont la publication des statuts sociaux de l'entreprise comme l'exige la loi, de fournir à la population de Lualaba un total de 24 MW pour contribuer à l'électrification locale et provinciale, d'indemniser les communautés et de définir un cahier des charges des responsabilités sociales. Ce communiqué a mis en évidence la détermination d'assurer la transparence, la justice et le développement local dans le cadre du projet Busanga.

A cet égard, ces actions demandées aux autorités congolaises incluent la publication des contrats de partenariat conclus avec le consortium des entreprises chinoises, l'appropriation de l'initiative de la présidence et de jouer le rôle exécutif, l'indemnisation des victimes, la définition de quotas de distribution d'énergie pour le développement local, et la clarification sur les accords et exonérations accordées aux entreprises impliquées.