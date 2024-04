Sénégal: Primature - Me Sidiki Kaba transmet le témoin à Ousmane Sonko

La cérémonie de passation de service entre le premier ministre sortant Me Sidiki Kaba et Ousmane Sonko, premier ministre entrant s'est déroulée ce lundi à la Primature. Un évènement empreint de sobriété et de solennité. Ainsi, après avoir exprimé un sentiment du devoir accompli, Me Sidiki Kaba a souhaité plein succès dans leur mission au nouveau locataire de la primature en l'occurrence Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République.

C'est avec le sentiment du devoir accompli que le désormais ex premier ministre, Me Sidiki Ka affiché lundi lors de la cérémonie de passation de service avec le nouvel premier ministre Ousmane Sonko. « Aujourd'hui, je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part et aujourd'hui ceux qui ont la responsabilité de ce pays, je demande au Tout puissant de les aider, de les guider et de les ramener à prendre des décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref de tout ce qui fait la force de notre pays son trésor qui est la cohésion nationale », a déclaré Me Sidiki Kaba, désormais ex premier ministre.

«Nous sommes venus pour procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le premier ministre sortant monsieur Sidiki Kaba et moi. C'est une passation qui s'est passé dans de très bonnes conditions et qui nous permets à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée », a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la cérémonie de passation de service.

D'après lui « C'est le premier acte qui a été posé dans la prise en main de l'Etat, le deuxième peut être puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement et dans les prochaines heures et les prochaines jours, nous attèlerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que immédiatement après les fêtes de korité les différents départements ministériels puissent être opérationnels. »

Avant de conclure, Ousmane Sonko a tenu à remercier et féliciter le premier ministre sortant Me Sidiki Kaba, pour ses longues années de bons et loyaux services au profit des Sénégalais. Et de déclare « Je remercie monsieur le ministre et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ses longues années de bons et loyaux services à la tête et surtout ses longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes et également de la déontologie. »