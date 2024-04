Soudan: Communiqué de presse conjoint - Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge demande un soutien accru pour les victimes du conflit : « Nous devons empêcher que la situation au Soudan ne devienne une autre crise oubliée »

communiqué de presse

Port-Soudan/Nairobi/Genève, le conflit qui fait rage au Soudan depuis un an a des effets dévastateurs sur le plan humain. Plus de 8 millions de personnes ont été déplacées et des dizaines de milliers ont été tuées ou blessées. Les combats ont des conséquences terribles sur la population, qui fait face notamment à de graves pénuries de nourriture, d'eau et de carburant, entre autres ressources essentielles, et à une dégradation inquiétante du système de santé.

Le Croissant-Rouge soudanais joue un rôle de premier plan dans l'action menée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour que les civils bénéficient de la protection et de l'assistance humanitaires dont ils ont désespérément besoin.

« Quelque 4000 volontaires de tout le pays ont été mobilisés pour dispenser les premiers secours et aider à évacuer les blessés. Notre personnel et nos volontaires distribuent des vivres et des produits de première nécessité, mènent des activités de soutien psychologique et recherchent les personnes disparues », a expliqué la Secrétaire générale du Croissant-Rouge soudanais, Aida Al-Sayed Abdullah. « Nous exhortons la communauté internationale à accroître son soutien pour nous permettre de répondre aux besoins urgents des civils pris au piège du conflit. Nous devons empêcher que la situation au Soudan ne devienne une autre crise oubliée », a-t-elle déclaré.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et neuf Sociétés nationales partenaires - la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge néerlandaise, la Croix-Rouge de Norvège, le Croissant-Rouge du Qatar, la Croix-Rouge suédoise, la Croix-Rouge suisse et la Société du Croissant-Rouge turc - ont travaillé aux côtés du Croissant-Rouge soudanais pour apporter protection et assistance aux personnes touchées par le conflit et par les catastrophes naturelles qui ont frappé le Soudan.

Le Croissant-Rouge soudanais et ses partenaires ont ainsi fourni un soutien médical essentiel aux hôpitaux, sont venus en aide aux personnes déplacées et aux communautés qui les accueillent, et ont réuni des familles séparées par le conflit en facilitant les appels téléphoniques entre leurs membres. Ayant accès à l'ensemble du pays, le Croissant-Rouge soudanais a pu secourir des milliers de personnes en détresse.

L'action du Mouvement consiste non seulement à apporter une assistance immédiate, mais aussi à soutenir le Croissant-Rouge soudanais sur les plans financier et matériel, à lui prodiguer des conseils techniques et à renforcer ses capacités.

Dans ce contexte, la Fédération internationale a lancé un appel d'urgence à hauteur de 60 millions de francs suisses afin d'assurer la continuité des opérations du Croissant-Rouge soudanais et d'intensifier son action humanitaire dans le pays. La Fédération a aussi lancé un appel régional suite à des mouvements de population, sollicitant 42 millions de francs pour soutenir les activités humanitaires des Sociétés nationales dans les pays voisins, à savoir en Égypte, en Éthiopie, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan du Sud et au Tchad.

Le Mouvement demande à tous les porteurs d'armes - étatiques et non étatiques - impliqués dans le conflit de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, qui vise à protéger la population civile ainsi que les personnes qui ne sont plus en mesure de combattre. Lorsque des habitations, des hôpitaux et des écoles sont endommagés et que des personnes qui ne participent pas aux combats sont touchées, l'impact est non seulement direct mais se fait ressentir aussi à long terme, car les communautés concernées ont encore plus de mal à se remettre et à se rapprocher après le conflit.

Le Mouvement s'attache à fournir une protection et une aide vitale aux victimes des atrocités du conflit en cours. Il souligne toutefois qu'un financement supplémentaire sera nécessaire pour permettre au Croissant-Rouge soudanais de poursuivre ses opérations cette année.