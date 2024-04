Ile Maurice: Le choix des observateurs - Un signe qui ne trompe pas

Ce sont le Travailliste Ritish Ramful, le membre du Mouvement militant mauricien (MMM) Vijay Makhan et celui du Mouvement socialiste militant (MSM) Hans Puttur qui représenteront Maurice comme observateurs aux prochaines législatives indiennes, qui s'étendront sur plusieurs jours entre le 19 avril et le 1eᣴ juin. Des longues élections, vu l'immensité du pays et le nombre de députés - 543 - à être élus au Lok Sabha.

Selon nos informations, nos trois représentants quitteront Maurice pour agir comme observateurs entre le 1eᣴ et le 5 mai. Les frais d'hébergement et de déplacement en Inde seront pris en charge par la commission électorale indienne. Le ticket d'avion sera à la charge des observateurs. Contactés, Ritish Ramful et Vijay Makhan nous ont confirmé la nouvelle. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec Hans Puttur.

Vijay Makhan, qui est le responsable des relations internationales du MMM, a déjà été un observateur du Commonwealth aux élections du Kenya et de l'Organisation de l'unité africaine/l'Union africaine (UA) au Mali. Il a aussi dirigé le groupe d'observateurs de l'UA en Zambie, a été le coordonnateur du Groupe africain pour les mêmes élections, et observateur au Sénégal, entre autres.

Quant à Ritish Ramful, qui sera observateur pour la première fois, il nous a dit qu'il était ravi d'avoir été choisi par la direction du Parti travailliste pour faire partie de cette délégation. «C'est un honneur d'aller voir sur place comment se passent les élections dans la plus grande démocratie du monde.»

Ce qui surprend, c'est que l'Inde ait également choisi un représentant du MMM. En tout cas, cela ne peut que réjouir Vijay Makhan qui voulait, lui aussi, voir comment ces élections, où 960 millions de personnes voteront, sont organisées. On se rappelle que lors de sa visite à Maurice, la présidente indienne Droupadi Murmu avait tenu à rencontrer les leaders Navin Ramgoolam et Paul Bérenger. Cela n'a pas été au goût de certains au gouvernement. Pour un observateur politique, cette invitation étendue à l'opposition mauricienne «veut dire ce qu'elle veut». C'est-à-dire ? «L'Inde et Narendra Modi en particulier ne veulent pas donner l'impression que la Grande péninsule soit attachée à un seul parti politique mauricien.»

En ce qui concerne le représentant du MSM qui fera le déplacement en Inde, Hans Puttur, il n'est ni diplomate ni politicien engagé. En 2022, il a été le directeur de l'agence de pub Grey Mauritius et de Happy Frog. On se souvient de la polémique autour de l'organisation à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) du fameux concours Qui veut gagner des millions. Mais surtout des dettes de Puttur à la même MBC. Il est aussi connu pour avoir été celui qui préparait Pravind Jugnauth avant ses messages à la nation. Selon une personne qui connaît bien Hans Puttur, le choix de ce dernier par le MSM comme observateur des élections en Inde serait plutôt pour apprendre les moyens utilisés par le Bharatiya Janata Party, notamment lors de ce scrutin. «Pou goré...»