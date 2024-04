Ile Maurice: Olivier Jauffret nommé chairman d'AfrAsia Bank

Depuis le 1eᣴ avril, Olivier Jauffret assure la présidence du conseil d'administration d'AfrAsia Bank. Un poste qu'il se dit ravi d'occuper, confiant de renforcer le positionnement de la marque tant sur le plan local qu'international, tout en maintenant son engagement envers l'excellence en matière de banque privée, d'investissement et de gestion de patrimoine.

Olivier Jauffret a eu une longue carrière professionnelle à la pratique du droit en tant qu'associé de deux cabinets d'avocats internationaux de premier plan au Royaume-Uni et aux États-Unis, soit Linklaters et Weil, Gotshal & Manges, occupant un poste de partenaire dans chacun d'eux pendant plus de 20 ans. Basé à Paris, il a dirigé la pratique bancaire des deux cabinets, en se concentrant sur les clients et les transactions internationales.

Tout au long de sa carrière, Olivier Jauffret a développé, selon la direction d'AfrAsia Bank, une expertise solide en droit bancaire, conseillant diverses parties prenantes telles que les créanciers et les débiteurs (banques, fonds et entreprises). Fort de son expérience internationale et de sa connaissance approfondie du secteur bancaire, il apporte son expertise à trois comités du conseil d'administration, à savoir le comité stratégique, celui de gouvernance d'entreprise et le comité de révision. Olivier Jauffret est diplômé de l'université de droit d'Aix-en-Provence et de l'université de Londres. Il est titulaire d'un DESS et d'un magistère en droit des affaires, droit fiscal et comptabilité, et d'un Masters of Laws de l'University College London. Il a été admis au barreau de Paris en 1994.

Thierry Vallet, directeur général d'AfrAsia Bank, se dit heureux d'accueillir Olivier Jauffret au sein de cet établissement bancaire. «Il y apportera une grande expertise grâce à sa longue expérience au sein de cabinets d'avocats de premier plan spécialisés dans le secteur bancaire. Nous sommes heureux de collaborer avec lui pour nous aider à poursuivre notre croissance ensemble.»