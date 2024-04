Ile Maurice: Davantage de protection pour la population vieillissante

Le bâtiment du NPF à Rose-Hill a été le théâtre d'une activité intense ce lundi 8 avril. En effet, un grand nombre de personnes se sont présentées pour recevoir le vaccin contre la grippe.

La campagne lancée aujourd'hui se poursuivra jusqu'à mi-mai pour vacciner un maximum de personnes âgées et de personnes souffrant d'un handicap.

Le Dr Shiv Seegobin, directeur de la Medical Unit, a souligné lors d'une rencontre avec la presse et les vaccinés qu'outre les 40 centres de vaccination répartis dans l'île, 370 médecins à domicile seront mobilisés pour protéger les 28 000 personnes bénéficiant de visites à domicile, sans oublier celles des institutions caritatives et des écoles de la Special Educational Needs Society. «Le vaccin provient de France. Bien qu'il puisse entraîner des effets secondaires, il contribuera à vous protéger au mieux.»

Le médecin a également déclaré que Rodrigues et Agaléga recevront leur cargaison de vaccins dans les prochains jours.

La ministre de la Sécurité Sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo, présente au lancement, a exprimé sa gratitude envers son équipe qui travaille avec dévouement pour assurer le bon déroulement de cette campagne. Elle a également mis en avant l'Integrated Care for Older People Strategic Plan & Action Plan 2022-2026 (ICOPE), qui bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la Santé. Une initiative visant à améliorer davantage la prise en charge des personnes âgées.

En collaboration avec le ministère de la Santé, son ministère, dit-elle, s'efforce de prévenir les maladies associées au vieillissement, telles que l'Alzheimer, la démence et Parkinson. «Grâce à ce plan d'action, nous nous engageons à offrir un soutien accru aux personnes âgées, notamment en réduisant les délais d'attente dans les hôpitaux et les dispensaires. Il est essentiel de leur fournir des services rapides. Nous aspirons à ce que nos aînés puissent vieillir en bonne santé et dans les meilleures conditions.»

La politique s'invite à la vaccination

Lors de cette rencontre avec les personnes vaccinées, Fazila Jeewa-Daureeawoo a mis en avant les progrès réalisés par le gouvernement ces dernières années. Elle n'a pas manqué de souligner l'augmentation des pensions, les aides sociales des trois derniers Budgets et les projets de construction en cours, dont la future ouverture d'une médi-clinique à Stanley.

Elle a abordé The Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill, débattu actuellement au Parlement, et les injustices qui seront corrigées, notamment en garantissant une pension aux enfants de moins de 15 ans en situation de handicap. Elle a également souligné que l'augmentation des pensions ne peut être tenue responsable du nombre croissant de violences contre les personnes âgées, contrairement à ce qu'avance l'opposition. Elle a appelé à un engagement total des familles pour inculquer des valeurs aux enfants, contribuant ainsi à une société meilleure.

«Sekirite», l'application pour les personnes âgées

La ministre de la Sécurité Sociale a mis en avant l'application développée par son ministère, baptisée «Sekirite», élaborée depuis plus d'une année. Cette application permet aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de bénéficier du soutien de la police en quelques minutes seulement.

Fazila Jeewa-Daureeawoo explique qu'avec un simple clic, les personnes se sentant en danger ou rencontrant un problème peuvent alerter la police. «Les policiers interviendront rapidement au domicile de ces personnes et nous recevrons également une notification au ministère. Nous prendrons alors les mesures nécessaires.»

À ce jour, 179 cas ont déjà été signalés grâce à cette application. La ministre encourage vivement les personnes âgées à télécharger cette application, qui peut véritablement changer leur vie.