Sénégal: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché ce lundi 8 avril 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 8 avril 2024, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ont eu des évolutions disparates.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,614 milliard de FCFA la veille à 426,909 millions de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 8017,832 milliards de FCFA contre 8009,584 milliards de FCFA ce vendredi 5 avril 2024, soit une hausse de 8,248 milliards. Cette hausse ne compense pas la baisse de 30,563 milliards enregistrée la veille.

Celle du marché des obligations est, par contre, en baisse de 2,065 milliards, passant de 10 255,828 milliards de FCFA le vendredi 5 avril 2024 à 10 253,763 milliards de FCFA ce lundi 8 avril 2024.

Concernant les indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,10% à 215,52 points contre 215,30 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,08% à 108,17 points contre 108,08 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec un repli de 0,30% à 101,92 points contre 102,23 points la veille.

%

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 4 495 FCFA), SAPH Cote d'Ivoire (plus 4,08% à 2 550 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 2,63% à 780 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 1,49% à 6 795 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 1,29% à 17 725 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (moins 7,48% à 2 350 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 745 FCFA), Sucrivoire Cote d'Ivoire (moins 6,32% à 445 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,25% à 1 240 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,22% à 3 300 FCFA).