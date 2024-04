Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Avril 2024

Sénégal: Primature - Passation de services sobre entre Ousmane Sonko son prédécesseur Me Sidiki Kaba

Le nouveau Premier ministre de la République du Sénégal Ousmane Sonko a officiellement disposé de la Primature après la passation de service avec son prédécesseur Me Sidiki Kaba, le lundi 8 avril 2024 à la Primature. Après plus d'une heure d'échanges à huis clos, les deux personnalités ont évoqué devant la presse, chacun en ce qui le concerne, les sentiments qui sont les leurs. De son côté, le nouveau Premier ministre du gouvernement du Sénégal a salué la contribution de Me Sidiki Kaba dans l'œuvre de construction du Sénégal. « C'est une passation qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions et qui nous permet, à partir de cet instant, d'exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie le Premier ministre pour l'accueil et la qualité des documents de passation qui a été élaborés », a indiqué Ousmane-Sonko. Évoquant les différents passages de Me Sidiki Kaba dans plusieurs départements ministériels, le Premier ministre Ousmane Sonko lui a adressé des félicitations pour le service irréprochable qu'il a rendu à la République tout au long de ses fonctions. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Mise à jour de la cartographie électorale - Simone Gbagbo demande à la Cei de surseoir à l'opération

La présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), Simone Ehivet Gbagbo a demandé lundi à la Commission électorale indépendante (Cei), l'organe électoral en Côte d'Ivoire, de surseoir à l'initiative de mise à jour de la cartographie électorale estimant « qu'une telle opération ne saurait être engagée de manière précipitée et unilatérale » Selon la note émanant de ladite formation politique, la président Simone Gbagbo précise que :« Une telle opération dont les enjeux cruciaux n'échappent à personne ne saurait être engagée de manière précipitée et unilatérale. Nous persistons à dire que pour garantir à notre pays une paix durable, il nous faut œuvrer ensemble à obtenir un système électoral consensuel... C'est pourquoi nous demandons à la Cei de surseoir à l'initiative de l'opération de mise à jour de la cartographie électorale en vue de l'élection présidentielle de 2025 » (Source :allafrica.com)

Ghana : Prix au producteur de cacao- Le Cocobod annonce une hausse de 58,26%

Le Cocobod a annoncé vendredi une hausse de 58,26% du prix au producteur de cacao pour le solde de la campagne 2023/24. Ce nouveau prix prend effet à compter du 5 avril. Ainsi, le prix du cacao garanti par l’État du Ghana a grimpé à 33 120 cedis ($2 490,23) la tonne, contre 20 928 cedis au début de la campagne. La Côte d’Ivoire a augmenté mardi son propre prix à la production de 50 %. Le gouvernement a également approuvé une révision de la marge des acheteurs à 2 980,00 GH¢ par tonne pour le reste de la campagne cacaoyère 2023/24. (Source : commodafrica.com)

Afrique du Sud : Intempéries- Le Cap frappé par des vents violents

Le Cap, ville emblématique d'Afrique du Sud, a été secoué par des rafales de vent extrêmement violentes le dimanche 7 avril 2024, causant des dégâts importants. Des images impressionnantes publiées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules propulsés hors de la route et des dommages aux habitations et aux arbres. Selon cette source qui reprend une information publiée par le journal local Sunday Times, des vents d'au moins 90 km/h ont projeté un camion poids lourd en bas d'un viaduc, à l'entrée du tunnel Huguenot, axe routier majeur de la province du Cap-Occidental. Le conducteur du véhicule est sain et sauf, ont précisé les autorités. (Source : alibreville.com)

Mozambique : Une embarcation chavire - Près d'une centaine de morts

Une embarcation de pêche a sombré dimanche 7 avril alors qu'elle cinglait vers l'île de Mozambique. Elle était inadéquate pour un trajet en mer et surchargée avec 130 passagers à bord, ont annoncé dimanche 7 avril les autorités locales. Au moins 96 passagers sont morts, dont « trois enfants », selon l'administrateur de l'île. Onze survivants ont également été retrouvés. « Le bateau a coulé, car il était surchargé et inadapté au transport de passagers », a déclaré Jaime Neto, secrétaire d'État de la province septentrionale de Nampula. Plusieurs enfants figurent au nombre des victimes, selon lui. Les sauveteurs ont retrouvé 11 survivants, et continuaient leurs recherches, mais l'état de la mer rendait les opérations difficiles. (Source : Rfi)

Mali : Débat sur la fin de la Transition - Explications et orientations du premier ministre

Des éléments de réponse fournis par Dr Choguel Kokalla Maïga, il ressort que la Transition en cours se terminera avec l’investiture par les autorités en place d’un président élu. Fin de la Transition ou pas. La situation fait débat actuellement. En tout cas, le 31 mars 2024, des acteurs politiques ont annoncé agir la fin de la période de Transition. Ils ont demandé à cela concernant le retour à l’ordre constitutionnel en invitant les autorités à organiser l’élection présidentielle dans un bref délai. Se basant sur un décret du chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, pris à la suite d’après des discussions avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédeao) fixant la durée de la transition à 24 mois, certains ont affirmé que le pays est entré dans un vide juridique, cette période initiale ayant vraisemblablement pris fin le 26 mars 2024, selon eux. (Source : abamako.com)

Gabon : Droits de l’homme - Plaidoyer d’Ike Ngouoni pour l’amélioration des conditions de détention

Depuis le 3 avril 2024, Ike Ngouoni Aila Oyouoni est libre à l’issue de la grâce présidentielle. Condamné à 8 ans de prison pour des «raisons politiques», selon lui, l’ancien porte-parole de la présidence de la République gabonaise a, au cours de sa première déclaration, le 6 avril, plaidé pour une amélioration des conditions de détention dans les prisons du pays. Face à la presse le 6 avril 2024, Ike Ngouoni Aila Oyouoni, l’ancien porte-parole de la présidence gabonaise, a eu une pensée pour ses compagnons « d’infortune » de la prison centrale de Libreville. Après avoir dénoncé les mauvaises conditions dans lesquelles se trouvent les prisons du pays, l’ancien détenu plaide pour une amélioration de l’univers carcéral au Gabon. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Centre-Est- Plus de 7 millions Fcfa et des vivres pour les forces combattantes

La coordination régionale des associations de veille citoyenne du Centre-Est, a remis, le samedi 6 avril 2024, à Tenkodogo, plus de 7 millions de francs Cfa et des vivres au gouverneur de la région, Aboudou Karim Lamizana, pour soutenir les forces combattantes, engagées dans la lutte contre le terrorisme. La mobilisation ne faiblit pas pour soutenir le gouvernement de la Transition dans sa lutte pour la reconquête du territoire national. Le samedi 6 avril 2024, à Tenkodogo, c’est la coordination régionale des associations de veille citoyenne du Centre-Est qui a remis 7 279 000 francs Cfa, 4,5 tonnes de riz, des sacs de maïs et du spaghetti, au gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, pour soutenir les forces combattantes engagées sur le front contre le terrorisme. (Source : aouaga.com)