Afrique: La croissance économique réduit peu la pauvreté sur le continent, affirme la Banque mondiale

La Banque mondiale, qui vient de publier son rapport analytique de la situation économique sur le continent, prévoit une croissance globale de 3,4% en 2024. Il s'agit d'un rebond important mais le rapport souligne aussi que la croissance économique a un faible impact sur la réduction de la pauvreté sur le continent.

Pour 1% de croissance, l'Afrique réduit son taux de pauvreté de 1% contre 2,5 % dans le reste du monde. Les inégalités sont structurelles et les efforts individuels ne permettent pas de mobilité dans l'échelle sociale, constate la Banque mondiale.

L'enjeu prioritaire pour l'institution est donc la réduction des inégalités pour créer de la richesse et de la croissance. Pour cela, la Banque mondiale recommande des « actions multisectorielles », la mise en place de politiques visant à créer des conditions équitables et à renforcer la capacité de production des populations défavorisées.

La mobilité entre classes sociales est aujourd'hui quasi-inexistante. L'institution appelle donc à investir dans le capital humain, notamment l'Éducation et l'Alimentation. Autre levier, celui de renforcer les services dans les régions mal desservies et les connectivités. L'objectif étant de diminuer les distorsions et ainsi favoriser l'émergence de marchés plus équitables et plus prospères.

Point central : les efforts nécessaires de mobilisation des recettes. Les subventions mal ciblées et l'assistance sociale limitée ne compensent pas les différentes taxes directes ou indirectes payées par les populations les plus pauvres, assure la Banque mondiale.

Aujourd'hui, « la politique budgétaire tend à renforcer les taux de pauvreté dans la plupart des pays », met-elle encore en exergue. Elle préconise donc des impôts fonciers et immobiliers, mécanisme efficace pour soutenir les gouvernements locaux et propose également de mettre fin aux exonérations de TVA qui profitent aux plus hauts revenus.