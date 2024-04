Afrique: Fonds monétaire international - Top 5 des pays africains les plus endettés

Cinq pays africains figurent dans le top 10 mondial des principaux bénéficiaires du Fonds monétaire international (FMI). Une dette qui pèse lourd sur leurs économies et leur souveraineté.

Au début du mois d'avril, l'encours total de la dette mondiale du FMI était à 149 milliards de dollars accordés à 94 pays. Un encours qui a fortement augmenté ces trois dernières années sous l'effet des impacts du covid-19 et de la guerre en Ukraine. Les pays africains ont dû faire face à d'importants déficits budgétaires, qui leur ont obligé à recourir à l'endettement extérieur et aux concours du FMI.

L'encours total de la dette contractée auprès de l'Institution est concentré dans une poignée de pays à la tête desquels l'Argentine avec une dette de 42,90 milliards de dollars, l'Egypte (14,90 milliards), l'Ukraine (12 milliards), le Pakistan (7,72 milliards) et l'Equateur (6,69 milliards). Ces cinq grands débiteurs représentent un encours de 84,21 milliards de dollars, soit 77,56% de la dette contractée par les Etats. Si un seul pays africain figure dans le top 5 des plus grands débiteurs auprès du FMI, cinq pays africains figurent dans le top 10 des pays ayant le plus contracté de dette auprès du FMI.

En premier, l'Egypte avec un encours de 14,90 milliards de dollars, et qui devrait augmenter avec le nouveau prêt de 8 milliards de dollars étalés sur 46 mois. Outre les effets du covid-19 et de la guerre en Ukraine, l'Egypte fait face aux impacts de la guerre que mène Israël à Gaza qui se répercute sur son tourisme et la navigation au niveau du canal de Suez. Si l'Egypte est le deuxième débiteur du monde auprès du FMI, sa dette ne représente qu'une petite fraction de sa colossale dette extérieure qui s'élevait à plus de 168 milliards de dollars à fin 2023.

Loin derrière l'Egypte, l'Angola avec un encours de dette de 4 milliards de dollars auprès du FMI, le classant au 7e rang des plus grands débiteurs auprès de l'institution. L'Angola s'est fortement endetté au cours de ces dernières années. Sa dette publique a atteint un encours de 62 milliards de dollars en novembre 2023 dont 45,4 milliards de dette extérieure. Suivent le Kenya (3,4 milliards), l'Afrique du Sud (3 milliards) et le Ghana (2,74 milliards).

Si l'encours des dettes des pays africains auprès du FMI est globalement faible par rapport à l'encours total de leurs dettes, celui-ci pèse énormément sur leurs économies et leur souveraineté. Et pour cause, les emprunts du FMI sont conditionnés par une série de réformes à entreprendre par les pays bénéficiaires dont les plus difficiles sont la dévaluation des monnaies, l'élimination des subventions pour réduire les dépenses du budget, les privatisations... Très souvent, il est regrettable de constater que les Etats n'ont pas de choix, que de respecter les sommations de ce bailleur de fonds.

Cinq pays africains du Top 10 des pays les plus endettés auprès du FMI

Rang mondial

Pays

Dette (milliards de dollars)

1er

Argentine

42,90

2e

Egypte

14,90

3e

Ukraine

12

4e

Pakistan

7,72

5e

Equateur

6,69

6e

Colombie

4,3

7e

Angola

4

8e

Kenya

3,4

9e

Afrique du Sud

3

10e

Ghana

2,74

Source: FDI Intelligence