Angola: Le blanchiment d'argent est une menace pour la stabilité des pays - Gouverneur de Huila

Lubango — Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme représentent des menaces pour la stabilité des pays, c'est pourquoi ils nécessitent une réponse forte et coordonnée, a défendu aujourd'hui à Lubango le gouverneur de Huila, Nuno Mahapi.

En prononçant son discours à l'ouverture de la 47ème réunion des experts supérieurs du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique orientale et australe (ESAAMLG), Nuno Mahapi a souligné que pour cette lutte, il est important de veiller à ce que les institutions soient dotées des moyens nécessaires pour prévenir, détecter et punir tous ceux qui cherchent à tirer profit d'activités illicites.

Pour le gouverneur, la réunion représente une opportunité « précieuse » pour renforcer la coopération et échanger des connaissances sur la lutte commune contre ces fléaux qui menacent la sécurité et le développement des pays.

C'est pourquoi, a-t-il souligné, la coopération internationale joue également un rôle vital, car la criminalité financière ne connaît pas de frontières.

Le blanchiment d'argent est le processus par lequel les auteurs d'activités criminelles dissimulent l'origine d'actifs et de revenus (avantages) obtenus illégalement, transformant la liquidité résultant de ces actions en capital légalement réutilisable, en dissimulant l'origine ou le véritable propriétaire des fonds.

Plus de 800 délégués des pays membres de l'ESAAMLG et des représentants des nations et organisations de coopération et de soutien se réunissent à Lubango pour délibérer sur les questions liées aux efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la région.

L'ESAAMLG, créé en 1999, est un organisme régional composé de 21 pays membres dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en Afrique orientale et australe, sur la base des recommandations du GAFI et d'autres instruments internationaux définis pour lutter contre la criminalité financière.