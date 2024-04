Ile Maurice: L'atelier Mo'Zar au Caudan Arts centre pour une symphonie de solidarité

Le 30 avril, le Caudan Arts Centre sera le théâtre d'un événement musical exceptionnel alors que l'atelier Mo'Zar prendra la scène pour célébrer la Journée internationale du jazz. Cet événement promet d'être une expérience immersive, mêlant musique, histoire et solidarité, et mettant en lumière ces jeunes qui ont fréquenté l'atelier Mo'Zar, et qui aujourd'hui respirent une indépendance et une maturité acquises grâce à leur passage béni par la musique dont le jazz enseigné par les plus grands, notamment Philippe Thomas.

Cet événement marque un moment important pour l'atelier Mo'Zar. Hormis le concert, un film documentaire retraçant l'histoire de l'atelier sera diffusé avant. La soirée débutera par la diffusion du film «Mo'Zar, Mon Style», réalisé par Sébastien Petretti. Ce film documentaire offre un aperçu émouvant de la vie des jeunes musiciens de l'atelier Mo'Zar, à travers les yeux de la jeune Nolwenn, élève passionnée. Ce sera une première projection sur la scène locale du film qui a marqué les esprits de plus d'un au sein de l'atelier de par son contenu et les émotions qu'il véhicule.

«Le projet était là depuis longtemps mais le confinement a joué les trouble-fêtes. Aujourd'hui, il se concrétise ; le film est là et le public présent aura l'occasion de le découvrir avant le concert le 30 avril», explique Valérie Lemaire, directrice de l'atelier Mo'Zar. Après la projection du film, place à la musique live avec un concert mettant en vedette des artistes de renom, tels que Murvin Clélie de The Prophecy et le chanteur Blakkayo, pour ne citer qu'eux.

%

Cerise sur le gâteau : les chanteurs seront en prestation tout en étant accompagnés par les musiciens de l'atelier Mo'Zar, un sacré défi que les élèves ont relevé. C'est Philippe Thomas qui travaille avec les élèves en compagnie des autres professeurs de l'atelier pour offrir une prestation à couper le souffle. Mais ce concert ira au-delà de la simple performance musicale. Une boîte de dons sera mise à disposition au Caudan Arts Centre, permettant aux spectateurs de contribuer généreusement au financement du voyage de six élèves au Berklee at Umbria Jazz Clinic en Italie, organisé par le Berklee College of Music. Ce stage représente une opportunité unique pour ces jeunes talents de développer leurs compétences et de poursuivre leur passion pour la musique.

Depuis sa création en 1996, l'atelier Mo'Zar s'est imposé comme un bastion d'espoir et d'inclusion sociale à Roche-Bois. Fondé par Marcel Poinen et José Thérèse, cet atelier musical offre à des jeunes issus de milieux défavorisés la possibilité de s'épanouir à travers la musique. Les réussites notables de ses élèves aux examens de la Royal School of Music d'Angleterre en 1997 ont été le point de départ d'un voyage extraordinaire, marqué par des succès internationaux et des opportunités uniques. Avec ce concert au Caudan Arts Centre, l'atelier Mo'Zar célèbre non seulement la musique, mais aussi le pouvoir de la communauté et de la solidarité. Cet événement est une invitation à tous ceux qui croient en la magie de la musique et en sa capacité à changer des vies. Une soirée mémorable qui promet d'être un véritable festin pour les sens.