Ile Maurice: Strategia s'allie à Ekada pour émerger en tant qu'acteur clé de la gestion de fortune

Offrir des services de gestion d'actifs à plus forte valeur ajoutée. Tel est l'objectif de la reprise des activités d'Ekada Capital par Strategia. Suivant l'accord du «deal» de la Financial Services Commission, Strategia devient ainsi un opérateur incontournable du secteur tant à Maurice que dans la région.

Spécialistes de la gestion d'actifs et de patrimoine, les deux firmes se sont alliées dans le but stratégique de renforcer leurs opérations. La nouvelle entité, Strategia, proposera une offre de services et de produits optimale à travers un vaste réseau de partenariats et pourra compter sur un plus grand bassin de talents composé de professionnels de l'industrie.

Cette opération lui permettra également de bénéficier d'économies d'échelle et de synergies fortes à plusieurs niveaux, tels qu'une efficacité opérationnelle accrue. À terme, Strategia mise sur une croissance soutenue à travers de potentiels nouveaux partenariats.

Fondé en 2016 et dirigé par Dilshaad Bundhun et Didier Merle, deux professionnels de la finance comptant également plusieurs années d'expérience au niveau bancaire, Strategia partage, selon eux, une vision claire, voire une approche innovante. Cette opération représente ainsi une opportunité ambitieuse de faire bénéficier à leurs clients des solutions financières personnalisées, et de l'expertise unique d'une équipe qualifiée et élargie.

Commentant cette transaction, Dilshaad Bundhun et Didier Merle soulignent : «Nous sommes fiers aujourd'hui d'ajouter Ekada Capital et son portefeuille de clients privilégiés à nos opérations.» Ce qui permettra, disent-ils, aux équipes de Strategia et d'Ekada Capital de combiner leurs forces pour offrir le «best in class» en matière de gestion de patrimoine aux clients.

Loïc Bax de Keating et Muhammad Seedat, deux professionnels du secteur, feront également partie de la nouvelle équipe dirigeante. Du côté d'Ekada Capital, Laurent De La Hogue, son chairman, ainsi que Loïc Bax de Keating, le Chief Executive Officer par intérim, ont exprimé leur satisfaction quant aux nouvelles possibilités offertes par l'union des deux entreprises. «Nous nous réjouissons des nouvelles perspectives que représente ce rapprochement d'activités.» Pour eux, il ne fait aucun doute que «le soutien et l'expertise considérable des professionnels chevronnés de Strategia ajouteront une valeur inestimable à l'offre de services aux clients».

Quant à l'actionnariat de la nouvelle structure, IBL Ltd demeurera l'actionnaire de référence aux côtés des partenaires de Strategia et de certains membres de la direction.