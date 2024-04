Afrique: La visite du Premier ministre au Rwanda a confirmé le partenariat stratégique des deux pays - Chef du Secrétariat de presse du bureau du Premier ministre, Billene Seyoum

<strong>Addis Abeba, — La visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed à Kigali, au Rwanda, a confirmé le partenariat stratégique des deux pays selon la chef du Secrétariat de presse du bureau du Premier ministre, Billene Seyoum.

La chef du Secrétariat de presse, a donné une explication concernant la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed à Kigali, au Rwanda.

Dans son explication, elle a indiqué que la visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed à Kigali a deux objectifs soulignant que le deuxième objectif est d'assister au 30ème anniversaire de Kiwibuka, où l'Ethiopie a manifesté sa solidarité avec le Rwanda.

On rappelle que le Premier ministre Abiy a commencé sa visite officielle à l'Institut de conservation agricole du Rwanda, où il a déclaré qu'une bonne expérience a été acquise et qu'il a été observé que l'institut est étroitement lié à l'Éthiopie dans les domaines de l'élevage et des projets agricoles.

En outre, le Premier Ministre a dévoilé avoir eu un entretien bilatéral fructueux avec le Président Paul Kageme au Palais National du Rwanda.

Au cours de leur discussion, l'Éthiopie et le Rwanda ont mis l'accent sur le partage de leurs expériences réussies dans le secteur agricole en Afrique de l'Est et sur le continent.

La délégation du Premier ministre a également eu une réunion bilatérale avec ses homologues rwandais, qui revêt une importance nationale, a indiqué la chef du Secrétariat de presse du bureau du Premier ministre, Billene Seyoum.

Le gouvernement rwandais a également fait don de 7 771 mètres carrés de terrain pour la construction de l'ambassade l'Ethiopie à Kigali.

Hafiwa a expliqué que dans les prochaines années, la construction de l'ambassade sera achevée et officiellement mise en service.

Par ailleurs, Adanech Abiebie, maire de la ville d'Addis-Abeba, a noté avoir signé l'accord de jumelage de nos deux capitales, qui renforce les relations bilatérales entre les deux pays, avec le maire de la ville de Kigali.

Elle a révélé que l'accord leur permettra de partager leurs expériences et de travailler ensemble sur le développement vert, l'écotourisme et l'élimination des déchets solides et liquides.