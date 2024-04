Congo-Brazzaville: Théâtre - Les pionnières du métier honorées sur les planches de la Salle du Zoo

Agnès Mujinga Bitota, Lucie Viminde, Malvine Velo, Suzanne Wawina Lifeteke et Dada Stella Kitoga ont reçu un diplôme d'honneur de Mapend'O Culture, le 6 avril, en reconnaissance de leur « engagement et contribution à la promotion des arts du spectacle » dans leurs professions respectives.

Point d'orgue de la journée organisée spécialement en hommage à la femme artiste où danse, percussions et théâtre étaient au menu, la remise des diplômes était significative. Pour Maguy Kalomba, directrice artistique de Mapend'O culture, c'était l'occasion de rappeler qu'« elles ont été les premières à braver les préjugés, les barrières, les oppositions et les mépris consécutifs à ce corps de métier, elles n'ont pas reculé ».

Sans hésiter, « elles se sont frayé leur chemin par leurs souffrances, sacrifices, crispations, déchirements, angoisses, afflictions, abnégations et dévouement, elles ont tourné leur regard vers l'avenir et sont devenues nos icones, nos modèles. Ce sont des femmes artistes, des Femmes battantes ». Et de renchérir : « En considérant les étapes traversées dans leur vie de femme artiste et en examinant froidement les préjugés misogynes et les stéréotypes qui ont déprécié à chaque pas, à chaque instant leur nature féminine, je ne peux que m'incliner et leur dire merci ». Sa certitude, dit-elle encore, « elles nous représentent toutes ».

%

Au nom des cinq dames à l'honneur, la comédienne Malvine Velo a remercié avec reconnaissance l'initiative de Mapend'O culture. En effet, il n'est pas de coutume que le mérite des femmes du théâtre classique soit ainsi loué, fût-il celui des figures emblématiques à l'instar des cinq qui n'ont pas fini de faire leurs preuves sur les planches. Agnès Mujinga Bitota, Lucie Viminde, Malvine Velo, Suzanne Wawina Lifeteke et Dada Stella Kitoga sont bien les premières à avoir été célébrées de la sorte et de leur vivant. Quoique bien modeste, la cérémonie d'hommage aux femmes artistes organisée par Mapend'O culture samedi dernier n'en était pas moins louable. Et, plus important encore était l'inestimable valeur du geste. « Mieux vaut tard que jamais », a dit Malvine Velo

Marie-Thérèse Mavese, la regrettée doyenne

Pour Maguy Kalomba, également présidente de Mapend'O culture, la rencontre « s'inscrit dans la ligne droite de notre combat de lutte pour la revalorisation de la femme artiste et de son métier ». Aussi, tenues à raison pour des modèles, les cinq vedettes du jour, qui plus est, sont pour la plupart pionnières dans leur profession ont accumulé en moyenne plus de trente-cinq ans d'expérience. Lucie Viminde et Suzanne Wawina, respectivement costumière et danseuse-chorégraphe, fêteront l'an prochain leur cinquantenaire au sein du Théâtre national.

Elles ont participé au succès de Liyanja, la mythique création du Ballet national, une œuvre intemporelle dont le public ne se lasse. Malvine Velo et Agnès Mujinga Bitota, elles, sont restées attachées à l'Institut national des arts (INA) où elles ont appris les ficelles du métier au début des années 1980. La première, graduée en art dramatique et orientation interprétation dramatique, est précurseur dans l'art de la marionnette tandis que la seconde, en plus de son talent qui l'a portée jusqu'au cinéma, est aussi licenciée en animation culturelle. Diplômée en art du spectacle, art dramatique, option réalisation scénique, Dada Stella Kitoga est l'une des premières femmes metteuses en scène formées par l'INA.

Agnès Mujinga et Dada Stella Kitoga absentes ont été représentées et leur brillant parcours, comme celui de chacune des trois autres femmes de théâtre ont été raconté à travers la lecture de leurs biographies. Leur posture de rôle model a été indéniablement établie. Notons qu'une minute de silence a été observée en mémoire de la doyenne des doyennes, la première femme diplômée en arts dramatiques à l'INA, en l'occurrence Marie-Thérèse Mavese fort malheureusement décédée le mois de mars dernier. Maguy Kalomba dit avoir été prise de court apprenant avec tristesse la tragique nouvelle alors que, affirme-t-elle, « dans les préparatifs de la journée, pendant l'organisation, c'est à elle que je pensais en premier ».