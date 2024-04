Afrique Centrale: Commémoration - Le 30e anniversaire du génocide des Tutsis célébré à Brazzaville

Une cérémonie en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, au Rwanda, a été organisée le 7 avril, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, à Brazzaville. Des membres du gouvernement, des diplomates, des membres de la communauté rwandaise et des anonymes se sont joints à l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Théoneste Mutsindashyaka, le "Kwibuka", pour fustiger la propagation des discours de la haine et de l'idéologie génocidaire.

Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, pendant lequel près d'un million d'hommes, femmes et enfants ont été massacrés en l'espace de 100 jours, représente l'un des drames du XXe siècle. L'histoire tragique de ce pays devrait servir de leçon pour toute l'humanité, notamment la jeunesse congolaise pour qu'aucun génocide ne puisse avoir lieu ni au Rwanda ni dans un autre pays dans le monde, a insisté l'ambassadeur Théoneste Mutsindashyaka.

Trois décennies se sont écoulées mais les blessures liées à la tragédie sont encore vives parmi les victimes, en témoignent les récits des survivants. L'objectif de la commémoration, d'après Théoneste Mutsindashyaka, est de réconforter les survivants du génocide et les remercier de leur résilience et force. « Se souvenir du génocide contre les Tutsis n'est pas seulement un acte de respect envers les victimes, mais c'est également un moment de réflexion sur notre passé, notre présent et notre avenir commun », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a décrié l'indifférence de la communauté internationale au moment de la préparation et l'exécution des massacres. La présence à la cérémonie de commémoration des membres du gouvernement congolais, notamment du ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo, a-t-il estimé, est la preuve de l'engagement du Congo à promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et l'harmonie.

« Que la jeunesse rwandaise, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, la jeunesse en général apprenne cette histoire, s'approprie cette histoire. Comprendre les racines et les mécanismes de l'idéologie génocidaire ainsi que les discours de haine qui alimentent de telles atrocités est essentiel. Mais Il ne s'agit pas uniquement de savoir ce qui s'est passé, mais surtout pourquoi et comment cela s'est produit, pour que nous puissions reconnaître les signes avant-coureurs et agir avant qu'il ne soit trop tard », a exhorté Théoneste Mutsindashyaka.

Ce drame a conduit les Nations unies à consacrer le 7 avril de chaque année comme la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis. Dans un message délivré par le représentant résident des agences du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, le secrétaire général, Antonio Guterres, appelle à faire front uni contre toutes les formes de haine et de discrimination. Il a vanté les efforts du gouvernement rwandais à promouvoir la réconciliation nationale et le développement socio-économique du pays.

Il faut signaler que le même jour à Kigali, au Rwanda, la commémoration officielle autour du président Paul Kagame a mobilisé une vingtaine de délégations composées des chefs d'État et de gouvernement parmi lesquels le président congolais, Denis Sassou N'Guesso. « La communauté internationale nous a tous laissé tomber », a déclaré Paul Kagame lors de son discours, après l'allumage de la flamme du souvenir.