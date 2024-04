Congo-Brazzaville: 8e édition du Salon Osiane - Luc Missidimbazi sollicite la participation des startupeurs de la ville océane

Le président de l'organisation non gouvernementale Pratic, organisateur de la 8e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale (Osiane), Luc Missidimbazi, a émis le vœu de voir les patrons des start-up de Pointe-Noire y participer, à l'occasion du Roadshow qui s'est tenu le 5 avril.

La 8e édition Osiane se tiendra du 23 au 26 avril à Brazzaville sur le thème « Le numérique accélérateur de performances ». Dégageant le sens de ces retrouvailles, Luc Missidimbazi a expliqué que dans le cadre de ce salon qui se tient chaque année, il a été question d'intéresser Pointe-Noire, ce qu'ils ont appelé le Roadshow. Donc, une rencontre avec l'ensemble des écosystèmes en vue de présenter le contenu du salon dont le challenge start-up pour lequel les jeunes des départements de Pointe-Noire et du Kouilou sont invités à participer pour bénéficier des avantages de ce rendez- vous.

« En plus du prix à gagner qui s'élève à un montant de 10 millions de FCFA suivi de l'accompagnement et de la formation, il y a également des voyages découvertes à travers les écosystèmes plus évolués. Le but pour nous aujourd'hui était d'annoncer l'effectivité de ce challenge, les prix, l'organisation, la structuration, l'accompagnement, le financement et aussi la formation qui sera dispensée », a-t-il déclaré.

%

La particularité de l'édition de cette année, a-t-il poursuivi, se situe au niveau de la dimension investisseur qui rentre en ligne de compte par rapport aux éditions précédentes. Pour Luc Missidimbazi, cette année, il y a des investisseurs qui viennent accompagner les start-up à travers des marchés concrets et précis. A cela s'ajoute le développement de certains écosystèmes sous-régionaux à travers chaque domaine de l'économie numérique, sans oublier l'importance du prix.

« Aujourd'hui, il y a des prix importants pour des start-up que l'on avait jamais atteintes jusque-là. Grâce à l'appui de tous les sponsors, nous arrivons à mobiliser plus suffisamment pour permettre aux jeunes entreprises dans la tech de pouvoir développer de vrais services. Il y a aussi le nombre très important des délégations et de différentes entreprises du monde de la tech que nous attendons à Brazzaville », a-t-il signifié.

Osiane est la dénomination usuelle du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale qui se tient chaque année, depuis 2017, en République du Congo, sous le patronage du Premier ministre. Au fil des éditions, ce salon s'est imposé comme une plateforme de networking et de propositions de solutions pour les acteurs de l'écosystème tech et innovation, auprès des pouvoirs publics et des décideurs. La rencontre de Pointe-Noire, appelée Roadshow, marque la dernière étape d'une tournée effectuée par les animateurs de ce salon à Las Vegas, à Paris, à Douala, à Libreville, à Bujumbura et à Kinshasa.